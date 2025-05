"Notre combat (...) sera (...) un combat pacifique, un combat démocratique. Nous prendrons exemple sur Martin Luther King qui a défendu les droits civiques" car "ce sont les droits civiques des Français aujourd'hui qui sont mis en cause", a fait savoir, ce dimanche, la chef de file de l'extrême droite par visioconférence aux congressistes de la Lega italienne, le parti anti-immigration de Matteo Salvini, réunis à Florence.

L'entourage de Marine Le Pen a déjà fait référence ces derniers jours au leader des droits civiques assassiné le 4 avril 1968 par un ségrégationniste blanc sur le balcon d'un motel de Memphis (sud), où il était venu soutenir des éboueurs en grève.

Il a également martelé que le Rassemblement national multiplierait les voies de recours légales et les manifestations pacifiques. Et ce, même s'il conteste la légitimité de cette condamnation en première instance dans l'affaire des assistants parlementaires européens et s'attaque avec virulence aux magistrats.

"Nous allons nous battre, nous ne céderons jamais à cette violence, nous ne céderons jamais à cette violation de la démocratie. Nous allons utiliser tous les moyens de droit possibles pour pouvoir concourir à cette élection présidentielle et mettre en échec cette tentative de mettre fin au fonctionnement démocratique de la France", a assuré Marine Le Pen.

"Merci Marine, nous ne voulons pas te prendre davantage de temps", lui a répondu Matteo Salvini, ajoutant : "Aujourd'hui sera une journée importante pour toi, pour la France".

Un rassemblement de soutien à Marine Le Pen doit se tenir à 15h00 à Paris, devant le dôme des Invalides.