Le géant turc des technologies de défense Baykar, connu mondialement pour ses drones Bayraktar, a acquis Piaggio Aerospace, entreprise italienne centenaire spécialisée dans les jets d’affaires, les moteurs aéronautiques et les systèmes sans pilote. Cette acquisition pourrait remodeler le paysage européen de la défense et de l'aérospatiale.

Une acquisition aux implications géopolitiques

Cet accord marque une étape cruciale dans la progression constante de la Turquie vers la mondialisation de l'industrie de défense, ainsi qu'un approfondissement stratégique de la coopération turco-européenne en matière de défense.

Il intervient à un moment charnière pour l'OTAN et pour l'Europe qui cherchent à renforcer leurs capacités de défense dans un contexte de tensions géopolitiques mondiales croissantes et de réalignement des forces.

La Turquie, membre de l'OTAN et deuxième puissance militaire du bloc transatlantique, devrait jouer un rôle crucial dans cet ambitieux programme.



Alors que les négociations en cours entre les États-Unis et la Turquie sont à un stade crucial, Ankara devrait également rejoindre le projet F-35.

Si Baykar est désormais synonyme de drones, l'entreprise aéronautique italienne Piaggio Aerospace, fondée il y a plus de 140 ans, est reconnue pour son expertise dans les jets d'affaires, les moteurs et les systèmes d'aéronefs sans pilote.

L'acquisition, officialisée lors d'une cérémonie de signature prestigieuse en Italie la semaine dernière, a été approuvée dans le cadre réglementaire italien "Golden Power", conçu pour protéger les entreprises considérées comme d'importance stratégique nationale.

L'événement s'est déroulé en présence, entre autres, du ministre italien des Entreprises et du PDG de Baykar, Haluk Bayraktar.

Un réalignement stratégique

Pour la Turquie, dont le poids industriel ne cesse de croître, cet accord reflète son ambition de positionner son secteur de défense non seulement comme un acteur régional, mais aussi comme une force transcontinentale, intégrée à la base industrielle stratégique de l'Europe.

Suay Nilhan Acikalin, professeure associée et éminente universitaire turque spécialisée en relations internationales, estime que cet accord est l'aboutissement d'une coopération bilatérale de longue date entre Baykar et Piaggio. Mais il témoigne surtout, selon elle, des progrès phénoménaux de l'industrie de défense turque.

"Avant tout, il est très significatif que la Turquie ait conclu un tel partenariat avec l'un des principaux acteurs de l'industrie de défense italienne – un État membre de l'OTAN et de l'UE, et l'un des pays les plus stratégiques d'Europe, surtout après la Pologne ", a-t-elle déclaré à TRT World.

"Deuxièmement, cette acquisition ne doit pas être considérée comme une simple collaboration dans le secteur de la défense. Elle reflète à la fois une initiative de production conjointe et une étape importante qui illustre l'ampleur des progrès de l'industrie de défense turque,", a-t-elle poursuivi.

Le secteur de la défense turc – mené par des entreprises telles que Baykar, Aselsan, Roketsan et Turkish Aerospace Industries (TAI) – a connu une transformation radicale au cours des deux dernières décennies.

Autrefois fortement dépendante des importations, la Turquie a développé une capacité locale de plus en plus sophistiquée, notamment dans les domaines des systèmes sans pilote, des drones tactiques, de la défense aérienne et des plateformes navales.

L'acquisition de Piaggio marque toutefois une nouvelle phase : de l'exportation de systèmes de défense à la possession directe et à l'exploitation d'infrastructures de production en Europe.

"La croissance exponentielle de l'écosystème de défense turc est un indicateur fort du rôle de plus en plus central que jouera la technologie de défense turque pour assurer la sécurité de l'Europe et de la région", a déclaré Acikalin.

"Elle marque l'émergence de nouveaux partenariats stratégiques significatifs entre la Turquie et ses voisins", a-t-elle poursuivi.

De la production sous licence à la propriété stratégique

Arda Mevlutoglu, analyste de la défense et expert en politique aérospatiale, replace l'accord Baykar-Piaggio dans un contexte historique plus large de coopération turco-italienne.



"L'évolution de la coopération aérospatiale turco-italienne reflète une relation multiforme et durable, ancrée à la fois dans la nécessité stratégique et le bénéfice mutuel", a-t-il expliqué à TRT World.



Depuis la Guerre froide, la Turquie et l'Italie entretiennent des liens étroits en matière de défense et d'industrie en tant qu'alliés de l'OTAN, élargissant progressivement leur collaboration, passant du simple achat de plateformes à des programmes de développement conjoints avancés et à des partenariats industriels stratégiques.

Parmi les projets antérieurs, figurent le codéveloppement de l'hélicoptère T129 ATAK, la production sous licence d'avions de patrouille maritime, ou encore la coopération sur les systèmes spatiaux et et les satellites. Mevlutoglu considère l'acquisition de Piaggio comme une continuation – et une élévation – de ce partenariat :

"La coopération aérospatiale turco-italienne n'est pas simplement un artefact historique ou un alignement tactique ; c'est un partenariat stratégique vivant et évolutif. Elle repose sur des intérêts communs, des capacités complémentaires et un historique de réussite dans des programmes complexes."



Il a également souligné que les deux pays naviguent désormais dans la prochaine vague d'innovation aérospatiale – de l'intelligence artificielle appliquée aux plateformes de combat aux technologies spatiales à double usage – et ce, avec des objectifs stratégiques communs.



Les ambitions industrielles européennes de Baykar



Lors de la cérémonie, Haluk Bayraktar, PDG de Baykar, a présenté sa vision de l'avenir de Piaggio sous contrôle turc.

"Notre ambition est de revitaliser Piaggio Aerospace grâce à une stratégie audacieuse et tournée vers l'avenir, tout en honorant l'héritage profondément ancré de l'entreprise… Ensemble, nous souhaitons stimuler l'innovation, créer de nouvelles opportunités et bâtir un avenir prospère."

Baykar a annoncé son intention d'investir dans des infrastructures clés pour faire de Piaggio une base de production stratégique en Europe, ouvrant la voie à une participation directe aux accords d'approvisionnement de l'UE et de l'OTAN.



Les certifications aérospatiales européennes de Piaggio, son héritage industriel et son accès aux chaînes d'approvisionnement de l'UE permettront à Baykar de surmonter les obstacles institutionnels qui freinent généralement les acteurs non européens.



Les analystes suggèrent que cette stratégie pourrait servir de modèle à d'autres entreprises turques, en favorisant l’entrée dans les marchés européens via l'intégration industrielle plutôt que par la sous-traitance.



"Si l'on considère l'étendue des capacités passées de Piaggio", a noté Acikalin, "il est clair que Baykar bénéficiera d'avantages technologiques substantiels, notamment dans le domaine de l'aviation."

"Ce partenariat est donc appelé à apporter des contributions cruciales, non seulement sur le plan politique et en matière de défense, mais aussi sur le plan économique", a-t-il noté.



L'évolution du paysage de la défense en Europe

L'opération Baykar-Piaggio intervient à un moment où les pays européens reconsidèrent leurs chaînes d'approvisionnement en matière de défense et cherchent à diversifier leurs dépendances technologiques, dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes.

Avec cette acquisition, la Turquie ne se positionne pas seulement comme producteur d'armes et acteur industriel en Europe, mais comme un partenaire de la résilience de la défense européenne et un acteur intégré du tissu industriel européen.



Alors que l'OTAN cherche à moderniser sa posture de défense et que l'Union européenne approfondit son propre programme d'autonomie stratégique, des alliances industrielles transfrontalières comme celle de Baykar-Piaggio pourraient constituer l'épine dorsale de la coopération transatlantique en matière de sécurité de nouvelle génération.

À travers un alignement politique soutenu, l’intégration technologique et les investissements ciblés, cette acquisition va au-delà du partenariat bilatéral : elle marque l’ascension de la Turquie en tant qu’acteur de premier plan dans la refonte de l’architecture industrielle de la défense de l’Europe.