Le leader indépendantiste kanak Christian Tein, en détention provisoire depuis un an dans l’enquête sur les émeutes mortelles en Nouvelle-Calédonie au printemps 2024, a été libéré par la Cour d’appel de Paris.



"Enfin des juges [ont] compris le fond du dossier", s’est réjoui Me François Roux, qui défend M. Tein. "C’est une première victoire, mais le combat continue", a ajouté son deuxième avocat, Me Florian Medico. Le militant de 57 ans, qui comparaissait en visioconférence depuis le centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach (Haut-Rhin), s’est engagé à "répondre aux convocations de la justice" et à vivre chez sa compagne, en Alsace.

Élu en août 2024 président du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), il a toujours nié avoir appelé à commettre des violences et se présente comme un "prisonnier politique". Il est le chef de la cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), une organisation que la justice soupçonne d’être derrière les émeutes qui ont éclaté le 13 mai 2024 en Nouvelle-Calédonie, faisant 14 morts, dont deux gendarmes, et plus de 2 milliards d’euros de dégâts.



Les trois juges d’instruction du tribunal de Paris, chargés des investigations, avaient ordonné, le 3 juin, la remise en liberté sous contrôle judiciaire du militant. Mais le Parquet s’y était opposé, estimant que M. Tein avait joué un rôle central dans les émeutes. Le Parquet avait fait un référé-détention, contraignant le militant à rester incarcéré jusqu’à l’audience de jeudi.



La Cour d’appel a également ordonné la remise en liberté de trois autres militants incarcérés dans l’Hexagone, Dimitri Qenegei, Guillaume Vama, Erwan Waetheane, et confirmé celle d’un quatrième, Steeve Unë.