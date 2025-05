Exprimant sa volonté d'améliorer les relations d'Ankara avec les pays européens, le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé que l'Europe ne pouvait pas garantir sa sécurité sans la Turquie.

"Les débats intenses de ces dernières semaines ont montré que la sécurité européenne sans la Turquie ne sera pas possible", a déclaré Erdogan après une réunion du cabinet à Ankara, lundi.

Le président turc a indiqué que le besoin de son pays pour l’Europe commence à être ouvertement reconnu, non seulement en matière de sécurité, mais aussi dans de nombreux autres domaines, de l'économie à la diplomatie, du commerce à la vie sociale.

"La Turquie est prête à faire progresser ses relations avec les pays européens et l'UE dans le cadre d'intérêts communs et du respect mutuel", a-t-il poursuivi.

Relations Turquie-États-Unis

Évoquant les relations entre Ankara et Washington, Erdogan a affirmé qu'il était tout à fait possible que les liens entre la Turquie et les États-Unis s’engagent dans une nouvelle dynamique lors du second mandat du président américain Donald Trump.

Erdogan a précisé que, lors d'un appel téléphonique "chaleureux", lui et Trump ont discuté de nombreuses questions importantes, notamment la levée de tous les obstacles à l'objectif commercial de 100 milliards de dollars.

Le 16 mars courant, Erdogan et Trump ont eu un échange téléphonique au cours duquel le président turc a exprimé sa pleine confiance dans le renforcement de la coopération bilatérale entre Ankara et Washington grâce à la solidarité, une approche axée sur les résultats et une attitude sincère dans cette nouvelle ère des relations.

