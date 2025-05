Une source palestinienne a affirmé que des discussions ont été entamées jeudi soir entre la délégation égyptienne et une délégation du Hamas pour relancer l’accord de cessez-le-feu, organiser la libération des otages et mettre fin aux attaques israéliennes sur Gaza.

Le dirigeant du Hamas, Mahmoud Mardawi, a assuré que les Palestiniens avaient abordé de manière responsable et sérieuse toutes les propositions de cessez-le-feu à Gaza.

“Israël est revenu sur ses engagements, a rompu ses promesses envers les médiateurs et a repris sa campagne d’assassinats et d’escalade”, a-t-il ajouté dans un communiqué.

À Gaza, la situation est de plus en plus difficile. Israël empêche toute entrée de l’aide humanitaire et bloque l’approvisionnement en médicaments et nourriture.

Des frappes aériennes israéliennes menées la nuit dernière ont tué 29 personnes, dans le cadre d'une offensive meurtrière contre l'enclave, ont indiqué des sources médicales.

Jeudi, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a indiqué que 180 enfants ont été tués en une journée dans des frappes aériennes israéliennes à Gaza, sans préciser quand cela s’est produit exactement.

La colère des Israéliens se manifeste

La reprise de la guerre génocidaire dans la bande de Gaza par l’armée israélienne a provoqué un nouveau déplacement de population. ‘’En seulement une semaine, 142 000 personnes ont été déplacées, et ce nombre devrait augmenter’’, a fait savoir mercredi 26 mars, Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, cité par Le journal de Montréal.

Gaza: un ancien diplomate israélien dénonce la posture d'Israël et des Etats-Unis à l’ONU “Une minute de silence pour les enfants Bibas serait appropriée, tout comme une minute de silence pour chacun des 18 000 enfants palestiniens tués dans la dévastation israélienne de Gaza. Ce silence durerait plus de 300 heures”, a lancé Daniel Levy. 🔗

A Jérusalem, les manifestations contre la reprise de la guerre à Gaza continuent. Pour beaucoup, le Premier ministre Netanyahu met les otages en danger en bombardant chaque jour l’enclave. Le chef du gouvernement israélien est aussi conspué car il a fait voter une motion de censure contre la procureure générale Baharav-Miara, ce qui est considéré comme une manœuvre pour contrôler l’appareil judiciaire.

L’armée israélienne a lancé une campagne aérienne sur la bande de Gaza le 18 mars, faisant 855 morts, près de 1 900 blessés et brisant un accord de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers conclu en janvier entre Israël et le mouvement palestinien Hamas.