"Lors de notre visite en Ukraine, nous avons été reçus par le président de l'Ukraine, M. Volodymyr Zelensky, en compagnie des entrepreneurs turcs qui nous accompagnaient", a-t-il fait savoir jeudi sur X.

Au cours de la réunion, l'évolution des relations économiques et commerciales entre la Turquie et l'Ukraine a été discutée, ainsi qu'une feuille de route pour l'avenir.

"Nous avons réitéré notre détermination à atteindre l'objectif de 10 milliards de dollars de volume commercial fixé par M. Zelensky avec notre président, notre volonté de mettre en œuvre notre accord de libre-échange et notre disponibilité à transférer l'expérience et le savoir-faire des entrepreneurs turcs à l'Ukraine pour sa reconstruction et à entreprendre les projets à réaliser", a-t-il précisé.

Bolat a exprimé sa gratitude envers M. Zelensky pour son soutien à l'organisation à Kiev de la première réunion du groupe de travail, destinée à jouer un rôle actif dans la reconstruction de l'Ukraine.

Le ministre turc a également eu des entretiens avec le Premier ministre ukrainien, Denys Shmyhal, autour des mesures visant à renforcer encore davantage la coopération commerciale et économique bilatérale.

"Nous avons une fois de plus souligné notre ferme soutien à l'intégrité territoriale, à l'indépendance et à la souveraineté de l'Ukraine, et nous avons attiré l'attention sur l'importance du dialogue pour l'établissement de la paix et de la tranquillité dans notre région", a ajouté Bolat.

Des partenaires stratégiques

Zelensky a ensuite commenté sa rencontre avec la délégation turque, soulignant l'importance de la présence des entreprises turques en Ukraine.

"Aujourd'hui, nous avons discuté des efforts visant à se rapprocher d’une paix juste et durable, du développement des relations bilatérales, des opportunités de coopération dans la production de divers types de drones, ainsi que de la participation des entreprises turques à la reconstruction de l'Ukraine", a-t-il affirmé sur X.

"L'Ukraine considère la Turquie comme l'un de ses partenaires stratégiques, ainsi qu'un partenaire en matière de garanties de sécurité, et est prête à ratifier l'accord de libre-échange avec la Turquie lors de la prochaine visite du président Erdogan", a ajouté le président ukrainien.