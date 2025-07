La Suisse s’apprête à dissoudre la filiale genevoise de la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), une organisation soutenue par les États-Unis et Israël, mais largement contestée par l'ONU et de nombreuses ONG internationales.

La GHF, enregistrée à Genève, où siègent de nombreuses organisations humanitaires et agences onusiennes, est une filiale de Gaza Humanitarian Foundation, basée dans l’État du Delaware, aux États-Unis.



L'Autorité suisse fédérale de surveillance des fondations (ASF) a publié mercredi dans la Feuille officielle suisse du commerce "un appel aux créanciers suite à la liquidation de la fondation enregistrée à Genève". Elle "pourra ordonner la dissolution de la fondation si aucun créancier ne s'annonce dans le délai légal de 30 jours", a indiqué le Département fédéral de l'Intérieur à l'AFP.

De son côté, "la GHF a confirmé [...] qu'elle n'avait jamais exercé d'activité en Suisse en tant que fondation et qu'elle entendait dissoudre la fondation enregistrée à Genève", explique l'ASF.

Des manquements administratifs majeurs

"Étant donné que [la fondation] ne respectait pas certaines obligations légales", l'ASF avait exigé de GHF de clarifier la situation jusqu'à fin juin.

L'ASF avait constaté plusieurs manquements : "la fondation ne disposait pas d'un membre du conseil de fondation habilité à signer et domicilié en Suisse ; elle n'avait pas le nombre minimum de trois membres au sein du conseil de fondation prévu par ses statuts ; elle n’avait pas de compte en Suisse ; elle ne disposait pas d'adresse valable en Suisse ; elle ne disposait pas d'organe de révision".



Une organisation controversée à Gaza

Bien que soutenue par Washington et Tel-Aviv, la GHF suscite une forte défiance dans le milieu humanitaire. L'ONU, ainsi que la majorité des ONG opérant dans la bande de Gaza, refusent de travailler avec elle, remettant en cause ses procédés et sa neutralité.



Une série d'incidents meurtriers se sont produits depuis l'ouverture, fin mai, de centres de distribution alimentaire gérés par la fondation dans l’enclave assiégée.

Depuis mars 2025, Israël impose à l’enclave palestinienne un blocus humanitaire, provoquant de très graves pénuries de nourriture, de médicaments et d’autres biens de première nécessité. Ce blocus n'a été que partiellement assoupli lorsque la GHF a commencé ses distributions dans leurs centres de distribution.

Le 1er juillet, plus de 130 ONG internationales ont appelé à mettre fin à ce nouveau système de distribution d'aide et ont réclamé un retour au mécanisme qui prévalait jusqu'en mars, quand la distribution d'aide était coordonnée par diverses ONG et agences de l'ONU.