Une vaste enquête visant des trafiquants de drogue a été menée par le Bureau d'enquête sur les crimes de blanchiment d'argent, en coordination avec les forces de l'ordre suédoises et norvégiennes, dans le cadre de la coopération judiciaire internationale.



Les autorités ont identifié un total de 40 suspects liés à des crimes tels que le trafic de drogue, le blanchiment de produits du crime et la violence armée.

Selon les procureurs, l'une des principales cibles était un groupe dirigé par Ismail Aslan Coban, connu sous le pseudonyme "Abdo".

Les enquêteurs ont découvert que 31 suspects liés à ce groupe utilisaient l'application de messagerie cryptée "Anom" pour coordonner leurs opérations de lutte contre la drogue.

"Lors des opérations menées en Suède contre le trafic de drogue de l'organisation en question, 1,422 tonne de drogue a été saisie", précise le communiqué.

Les autorités ont également lié Coban au meurtre de Harris Lars Osterdahl, tué le 31 octobre 2023 en Bosnie-Herzégovine.

Une autre organisation faisant l'objet d'une enquête était présumée dirigée par Yavuz Kassap.

Le parquet a déclaré que six suspects liés au groupe de Kassap étaient impliqués dans un trafic de drogue transfrontalier.

Opération de ratissage anti-drogue

"Au total, 172 kg de drogue ont été saisis lors d'opérations menées en Norvège dans le cadre de l'enquête", ont-ils indiqué.



Le troisième groupe visé était dirigé par Ahmet Portakalci, surnommé "Cinkitas", tué lors d'une attaque armée dans le quartier de Kagithane à Istanbul le 20 janvier.

Les autorités ont indiqué que trois suspects associés à son organisation, tous recherchés en vertu de notices rouges d’Interpol, étaient également impliqués dans un trafic de drogue.

Des opérations de sécurité ont été menées dans cinq provinces turques – Istanbul, Adana, Mersin, Mugla et Antalya – et ont conduit à l'arrestation de 19 suspects, dont Coban et Kassap.



Tous deux figuraient sur la liste rouge d'Interpol.

Le parquet a déclaré que "trois des suspects étaient en état d'arrestation pour d'autres infractions et que 14 se trouvaient à l'étranger".



Les autorités poursuivent leurs efforts pour appréhender les quatre fugitifs restants.



Dans le cadre de l'enquête, un tribunal pénal a ordonné la saisie des avoirs des suspects, notamment des comptes bancaires, des avoirs dans des établissements de monnaie électronique, 51 propriétés, 20 véhicules et des actions de 13 sociétés, pour une valeur totale estimée à 1,5 milliard de livres turques.

L'enquête est en cours, a indiqué le parquet.