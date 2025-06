Les délégations turque de TUSAŞ et française d'Airbus ont signé deux accords lors du salon du Bourget.

Dans un communiqué, TUSAŞ a indiqué que, dans le cadre de cet accord, la compagnie produira des pièces de gouvernail de direction pour l'Airbus A320, l'avion le plus utilisé dans l'aviation civile.



Le communiqué précise qu'avec ces signatures, le centre de TUSAŞ à Kahramankazan deviendra l'un des plus importants sites de production de pièces de gouvernail de direction au monde.

Le deuxième accord entre les deux entreprises concerne la fabrication des pièces métalliques de l'Airbus A350F par TUSAŞ.



"TUSAŞ devient ainsi le fournisseur exclusif au monde pour la fabrication des pièces métalliques de l'A350F. Grâce à cet accord, TUSAŞ fabriquera les pièces métalliques de tous les Airbus A350F produits dans le monde", souligne un communiqué de TUSAŞ.

Le communiqué précise qu'outre l'A320, une coopération a été conclue pour l'Airbus A350F lors de la cérémonie de signature au salon.

TUSAŞ, qui collabore avec les plus grandes marques aéronautiques mondiales, porte la puissance de l'ingénierie turque vers le ciel.



L’entreprise fabrique de nombreux composants essentiels, des volets aux panneaux de train d’atterrissage, des éléments structurels du fuselage aux pièces composites des modèles Airbus les plus innovants tels que l’A220, l’A320, l’A330 et l’A350, ainsi que les Boeing 737, 767, 777 et 787 Dreamliner.



TUSAŞ, qui façonne l’avenir de l’aviation grâce à sa capacité de production de matériaux composites légers, durables et respectueux de l’environnement, est “devenue un acteur incontournable de la chaîne d’approvisionnement mondiale”, se félicite la même source.