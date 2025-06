Les principales Bourses européennes ouvrent à la baisse en début de séance lundi, les investisseurs s’inquiètent manifestement des conséquences des attaques américaines sur l'Iran. Les marchés sont prudents. À Paris, le CAC 40 se replie de 0,54% à 7.548,33 points vers 07h10 GMT. Le Dax à Francfort perd 0,56%, tandis que le FTSE à Londres décline de 0,2%, mais ce n’est pas la panique, les investisseurs semblent tabler sur une opération militaire ponctuelle et non une guerre longue et disruptive pour les flux commerciaux.

Le prix du pétrole est à la hausse et risque d’être impacté plus fortement que d’autres produits. Ce lundi, le prix du baril de brut est à la hausse. Vers 08h45 (GMT), le baril de Brent de la mer du Nord gagnait 1,56% à 78,21 dollars.

Les frappes américaines et les menaces de représailles des autorités iraniennes peuvent totalement chambouler les circuits commerciaux du pétrole.

Les marchés s’interrogent au sujet d’un conflit qui pourrait s’étendre et se prolonger et s’inquiètent également de la possible fermeture du détroit d’Ormuz par les Iraniens, ce qui perturberait les voies maritimes. 20% du pétrole mondial transitent par ce détroit ainsi qu’un tiers du trafic pétrolier du globe.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que des voies terrestres alternatives (au détroit d'Ormuz), telles que l'oléoduc Est-Ouest de l'Arabie saoudite vers la mer Rouge et un oléoduc émirati peuvent offrir une alternative mais leur capacité représente à peine un quart du volume quotidien typique transitant par Ormuz.

Le prix du baril avait flambé après les premières frappes israéliennes, mais le marché pétrolier avait temporisé la semaine dernière, le conflit n'ayant pas jusqu'alors affecté sérieusement les infrastructures pétrolières iraniennes. Les États-Unis ne s’étaient pas non plus encore impliqués et Donald Trump déclarait vouloir laisser la place à la diplomatie avant de décider une opération militaire.

Avec une production d'environ 3,3 millions de barils par jour, l’Iran est le 9e producteur de pétrole au monde.