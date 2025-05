Au lendemain d'un nouveau regain de tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie, Jean-Noël Barrot a à nouveau plaidé mercredi matin pour le dialogue qui serait, à ses yeux, la seule manière de résoudre durablement les tensions.

“Il faut toujours donner sa chance au dialogue, ceux qui vous disent le contraire sont des irresponsables", a lancé mercredi sur France Inter le locataire du Quai d’Orsay.

Après une accalmie qui n’aura duré que quinze jours, les relations entre les deux pays se sont à nouveau tendues ces derniers jours, avec l'expulsion de 12 agents consulaires par l'Algérie, suivie d’une mesure similaire prise par la France mardi. Emmanuel Macron a également décidé de rappeler l'ambassadeur français à Alger.

Une "réaction totalement disproportionnée" de l'Algérie

Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères a estimé toutefois que la réaction de l’Algérie, suite à l’arrestation en Hexagone de trois Algériens soupçonnés d'avoir commis des faits graves, était “totalement disproportionnée”.

"Il fallait donner sa chance au dialogue, nous avions obtenu des engagements et puis vendredi dernier, la justice française, indépendante, a décidé d'arrêter trois Algériens soupçonnés d'avoir commis des faits graves sur le territoire national, ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire. C'est une décision judiciaire indépendante et pourtant, les autorités algériennes" ont décidé de renvoyer 12 agents français, regrette le ministre.

Il dénonce une "réaction totalement disproportionnée" et "une décision très brutale, qui dégrade la possibilité d'avoir un dialogue de qualité" avec les autorités algériennes.

Jean-Noël Barrot appelle désormais l'Algérie à "respecter ses obligations" et "les accords" noués entre la France et l'Algérie, notamment concernant les visas et les obligations de quitter le territoire (OQTF). Le ministre se refuse à dire si d'autres mesures seront prises si ces accords ne sont pas respectés, "je ne vais pas préempter le futur de nos discussions avec l'Algérie", assure-t-il.

Retailleau pointé du doigt

Les autorités algériennes reprochent essentiellement au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau d'être responsable du regain de tension entre Paris et Alger, allégation que Barrot a totalement niée.

"Bruno Retailleau n'a rien à voir avec une décision judiciaire parce qu'en France la justice est indépendante", répond Jean-Noël Barrot, insistant sur le fait qu'il "n'y a qu'une seule ligne au gouvernement".

Les 12 agents français expulsés d'Algérie "sont en principe de retour à Paris à l'heure où nous parlons", indique le ministre.

Pour sa part, l'ambassadeur de France à Alger "sera de retour à Paris sous 48 heures". "L'idée, c'est qu'on puisse dialoguer avec lui, faire un état des lieux de la situation et qu'il puisse ensuite retrouver son poste, parce qu'il représente les intérêts de nos compatriotes établis en Algérie et c'est important qu'il soit là-bas car certains sont dans des situations difficiles", explique Jean-Noël Barrot, évoquant l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, incarcéré depuis mi-novembre.