Le président français Emmanuel Macron a demandé à son chef de la diplomatie Jean-Noël Barrot de prendre "dans les prochains jours une initiative, avec les proches partenaires européens, afin de proposer un règlement négocié exigeant, de nature à mettre fin au conflit" entre Israël et l'Iran, a annoncé mercredi l'Elysée.



Lors d'un conseil de défense et de sécurité nationale à l'Elysée, le chef de l'Etat "a marqué sa préoccupation sur l'escalade en cours, avec des frappes israéliennes qui visent de plus en plus des objectifs sans lien avec le programme nucléaire et balistique iranien, et un nombre croissant de victimes civiles en Iran et en Israël".

Il a jugé "nécessaire de mettre urgemment fin à ces opérations militaires", a précisé la présidence dans un communiqué.



Comme il l'avait dit ces derniers jours, dans la foulée du lancement des frappes israéliennes vendredi dernier puis au sommet du G7 au Canada, "le président de la République a souligné qu’un règlement durable du programme nucléaire et balistique" de l'Iran " ne pourra être atteint que par la négociation", selon ce communiqué.

"Il a en outre rappelé la volonté de la France d’engager un dialogue sans concession avec l’Iran sur ses activités de déstabilisation régionale", a ajouté l'Elysée.

La nature de "l'initiative" que devra prendre Jean-Noël Barrot, présent au conseil de défense avec notamment le Premier ministre François Bayrou et le ministre des Armées Sébastien Lecornu, n'a pas été précisée.

Le chef de la diplomatie française est en étroit contact depuis le début de ce nouveau conflit avec ses homologues allemand et britannique, historiquement impliqués dans les négociations sur le nucléaire iranien.



Emmanuel Macron a aussi demandé au ministère des Affaires étrangères de "prendre les mesures nécessaires" pour faciliter le départ d'Iran ou d'Israël des ressortissants français qui le souhaitent, a dit l'Elysée sans plus de précisions.

Il a de nouveau "fortement déconseillé" tout "déplacement dans ces deux pays".