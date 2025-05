Le président turc Recep Tayyip Erdogan a envoyé un message au patriarche arménien de Turquie pour réaffirmer l'engagement de la nation en faveur de l'unité, du respect mutuel et de la mémoire des vies perdues pendant la Première Guerre mondiale.





Dans son message adressé jeudi à Sahak II Mashalian, M. Erdogan a adressé ses "salutations sincères aux membres estimés de la communauté arménienne", tout en soulignant la coexistence séculaire de diverses communautés sur le sol turc, a indiqué la direction turque de la communication.





"Nous, qui vivons ensemble sur cette terre depuis des siècles, continuons à partager nos joies et nos peines aujourd'hui, comme nous l'avons fait dans le passé. Quelle qu'en soit la raison, nous n'avons jamais permis et ne permettrons jamais qu'un seul de nos concitoyens soit victime de discrimination, d'exclusion ou de marginalisation", a affirmé le président.





100e anniversaire des événements de 1915





Le message de M. Erdogan intervient alors que les communautés arméniennes du monde entier célèbrent le 24 avril, date anniversaire des incidents de 1915 qui ont marqué la fin de l'ère ottomane.





M. Erdogan a réitéré son respect et ses condoléances aux Arméniens ottomans qui ont péri pendant la Première Guerre mondiale, décrivant la tragédie dans le contexte plus large de l'effondrement de l'empire.





"Nous ressentons encore dans nos cœurs la douleur des vies perdues à cause des soulèvements, des activités croissantes des bandes armées, des actes de sabotage des groupes militants et des épidémies pendant les années de guerre correspondant aux derniers jours de l'Empire ottoman", a-t-il dit.





Le président a souligné l'importance d'affronter le passé sans le laisser dominer le présent ou l'avenir.





"Convaincus que les tristes souvenirs du passé ne doivent pas prendre en otage le présent ou l'avenir, nous sommes également conscients que nous, les 86 millions d'habitants (de la Turquie), devons construire notre avenir ensemble", a-t-il expliqué.





Unité, reconnaissance mutuelle





M. Erdogan a également mis en garde contre les tentatives de manipulation de l'Histoire visant à semer la division, soulignant que ces efforts avaient toujours échoué à perturber le tissu social de la nation.





"La paix, la sécurité et le bien-être des citoyens arméniens, qui contribuent de manière significative à la vie culturelle, artistique, politique, économique, éducative et sociale de notre pays, continueront d'être une priorité pour nous, comme pour tous les autres citoyens", a-t-il ajouté.





Pour conclure son message, M. Erdogan a appelé à la poursuite de l'unité et de la reconnaissance mutuelle à mesure que la Turquie va de l'avant.





"Tout comme nous avons amené la Turquie là où elle est aujourd'hui ensemble, nous construirons le siècle de la Turquie côte à côte, épaule contre épaule", a-t-il assuré.





"Sous l'ombre paisible et sûre du drapeau rouge à croissant et étoile, nous vivrons toujours librement en tant que citoyens honorables de la République de Turquie. En pensant ainsi, je réitère mon partage sincère des peines vécues par la communauté arménienne dans le passé et je commémore une fois de plus respectueusement tous les citoyens ottomans qui ont perdu la vie".