Il y a un an, le 13 mai 2024, des émeutes éclataient en Nouvelle-Calédonie à cause de la réforme du corps électoral votée par le Parlement français. Aujourd’hui, indépendantistes et pro-Français n’ont pas trouvé d’accord sur l'avenir de l'île Il y a un an, le 13 mai 2024, des émeutes éclataient en Nouvelle-Calédonie à cause de la réforme du corps électoral votée par le Parlement français. Aujourd’hui, indépendantistes et pro-Français n’ont pas trouvé d’accord sur l'avenir de l'île