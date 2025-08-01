ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԳԱԶԱՅՈՒՄ
Լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների համաձայն, Իսրայելի իշխանությունները արգելափակել են օգնությունը՝ չնայած գիտակցելով, որ Ղազան «սովի եզրին» է, վտանգելով հազարավոր պաղեստինցիների կյանքը։
Գազայի սովի ճգնաժամը հանգեցրել է Իսրայելի դիվանագիտական փլուզմանը
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends ‘Christian Conference’ in the occupied East Jerusalem on July 27, 2025. / Reuters
August 1, 2025

Իսրայելը կանգնած է խոշոր դիվանագիտական ճգնաժամի առջև, քանի որ Գազայի շրջափակման և սովի քաղաքականությունը շարունակվում է, հաղորդում է Yedioth Ahronoth օրաթերթը ուրբաթ օրը։

Թերթը բացահայտել է, որ վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի կառավարությունը անտեսել է միջազգային աճող նախազգուշացումները Գազայի շրջափակված տարածքում զարգացող հումանիտար աղետի վերաբերյալ։

Հաղորդման համաձայն՝ մարտի 2-ին Իսրայելի Անվտանգության կաբինետը որոշում է կայացրել դադարեցնել սննդի օգնության մուտքը Գազա։

Այս քայլը կատարվել է, չնայած Իսրայելի անվտանգության կառույցների կողմից ներկայացված գնահատականներին սովի վատթարացման վերաբերյալ, ինչպես նաև տարածքներում կառավարության գործունեության համակարգող գեներալ Ղասան Ալիանի և մի շարք միջազգային օգնության կազմակերպությունների հրատապ նախազգուշացումներին։

Անանուն քաղաքական և անվտանգության աղբյուրները Yedioth Ahronoth թերթին հայտնել են, որ որոշումը «չի հիմնվել ռազմավարական նկատառումներով, այլ պայմանավորված է եղել Ազգային անվտանգության նախարար Իթամար Բեն Գվիրի և Ֆինանսների նախարար Բեզալել Սմոտրիչի քաղաքական ճնշումներով», որոնք հայտնի են իրենց ծայրահեղ աջակողմյան քաղաքականությամբ։

Օրաթերթը նշել է, որ Իսրայելի կառավարությունը լիովին տեղյակ էր, որ Գազան «սովի եզրին է», սակայն շարունակել է արգելափակել օգնության մուտքը՝ վտանգելով բազմաթիվ պաղեստինցի խաղաղ բնակիչների կյանքը։

Եվրամիությունը, ըստ հաղորդումների, խիստ նախազգուշացում է հղել Իսրայելին խորացող ճգնաժամի հետևանքների վերաբերյալ՝ նույնիսկ ակնարկելով Թել Ավիվի հետ գործընկերության համաձայնագրի կասեցման հնարավորությունը։

Սա հաջորդել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի նմանատիպ նախազգուշացմանը, որը, չնայած Իսրայելի ուժեղ աջակից լինելուն, հորդորել է Նեթանյահուին գործել, մինչդեռ վարչապետը «ժամանակ է վատնել և հապաղել որոշումներ կայացնել», նշվում է հաղորդման մեջ։

Yedioth Ahronoth թերթը եզրակացրել է, որ «Իսրայելը ինքն իրեն հասցրել է թե՛ հումանիտար աղետի Գազայում, թե՛ մոտալուտ դիվանագիտական փլուզման գլոբալ հարթակում»։

Մերժելով միջազգային հրադադարի կոչերը՝ Իսրայելի բանակը հոկտեմբերի 7-ից 2023 թ. Գազայի վրա սկսել է դաժան հարձակումը, որի հետևանքով զոհվել է ավելի քան 60,000 պաղեստինցի, որոնց մեծ մասը կանայք և երեխաներ են։ Անընդհատ ռմբակոծությունները ոչնչացրել են շրջափակված տարածքը և հանգեցրել սննդի լուրջ պակասի։

Անցյալ նոյեմբերին Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալման հրամաններ է տվել Նեթանյահուի և նրա նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի դեմ՝ Գազայում ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։

Իսրայելը նաև կանգնած է ցեղասպանության գործով Միջազգային դատարանում՝ շրջափակված տարածքի դեմ իր պատերազմի համար։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
