Իսրայելը կանգնած է խոշոր դիվանագիտական ճգնաժամի առջև, քանի որ Գազայի շրջափակման և սովի քաղաքականությունը շարունակվում է, հաղորդում է Yedioth Ahronoth օրաթերթը ուրբաթ օրը։
Թերթը բացահայտել է, որ վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի կառավարությունը անտեսել է միջազգային աճող նախազգուշացումները Գազայի շրջափակված տարածքում զարգացող հումանիտար աղետի վերաբերյալ։
Հաղորդման համաձայն՝ մարտի 2-ին Իսրայելի Անվտանգության կաբինետը որոշում է կայացրել դադարեցնել սննդի օգնության մուտքը Գազա։
Այս քայլը կատարվել է, չնայած Իսրայելի անվտանգության կառույցների կողմից ներկայացված գնահատականներին սովի վատթարացման վերաբերյալ, ինչպես նաև տարածքներում կառավարության գործունեության համակարգող գեներալ Ղասան Ալիանի և մի շարք միջազգային օգնության կազմակերպությունների հրատապ նախազգուշացումներին։
Անանուն քաղաքական և անվտանգության աղբյուրները Yedioth Ahronoth թերթին հայտնել են, որ որոշումը «չի հիմնվել ռազմավարական նկատառումներով, այլ պայմանավորված է եղել Ազգային անվտանգության նախարար Իթամար Բեն Գվիրի և Ֆինանսների նախարար Բեզալել Սմոտրիչի քաղաքական ճնշումներով», որոնք հայտնի են իրենց ծայրահեղ աջակողմյան քաղաքականությամբ։
Օրաթերթը նշել է, որ Իսրայելի կառավարությունը լիովին տեղյակ էր, որ Գազան «սովի եզրին է», սակայն շարունակել է արգելափակել օգնության մուտքը՝ վտանգելով բազմաթիվ պաղեստինցի խաղաղ բնակիչների կյանքը։
Եվրամիությունը, ըստ հաղորդումների, խիստ նախազգուշացում է հղել Իսրայելին խորացող ճգնաժամի հետևանքների վերաբերյալ՝ նույնիսկ ակնարկելով Թել Ավիվի հետ գործընկերության համաձայնագրի կասեցման հնարավորությունը։
Սա հաջորդել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի նմանատիպ նախազգուշացմանը, որը, չնայած Իսրայելի ուժեղ աջակից լինելուն, հորդորել է Նեթանյահուին գործել, մինչդեռ վարչապետը «ժամանակ է վատնել և հապաղել որոշումներ կայացնել», նշվում է հաղորդման մեջ։
Yedioth Ahronoth թերթը եզրակացրել է, որ «Իսրայելը ինքն իրեն հասցրել է թե՛ հումանիտար աղետի Գազայում, թե՛ մոտալուտ դիվանագիտական փլուզման գլոբալ հարթակում»։
Մերժելով միջազգային հրադադարի կոչերը՝ Իսրայելի բանակը հոկտեմբերի 7-ից 2023 թ. Գազայի վրա սկսել է դաժան հարձակումը, որի հետևանքով զոհվել է ավելի քան 60,000 պաղեստինցի, որոնց մեծ մասը կանայք և երեխաներ են։ Անընդհատ ռմբակոծությունները ոչնչացրել են շրջափակված տարածքը և հանգեցրել սննդի լուրջ պակասի։
Անցյալ նոյեմբերին Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալման հրամաններ է տվել Նեթանյահուի և նրա նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի դեմ՝ Գազայում ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։
Իսրայելը նաև կանգնած է ցեղասպանության գործով Միջազգային դատարանում՝ շրջափակված տարածքի դեմ իր պատերազմի համար։