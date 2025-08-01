Գազայում երկու տարեկան տղա մահացել է ծանր թերսնուցումից, քանի որ Իսրայելի շրջափակումն ու ռազմական հարձակումները խորացնում են տարածքի հումանիտար ճգնաժամը, հայտնել են տեղական առողջապահական պաշտոնյաները հինգշաբթի։
Ահմադ Սամիր Աբդել Աալը մահացել է Խան Յունիսի Նասիր հիվանդանոցում, նշել են բժիշկները։
Երեխայի մահվան պահին նրա քաշը ընդամենը 8 կիլոգրամ էր (17.6 ֆունտ), ինչը շատ ցածր է նրա տարիքի համար նախատեսված 12 կիլոգրամից (26 ֆունտ)։
Ահմադն ու իր ընտանիքը փախել էին Ռաֆահից՝ ապաստան գտնելով Խան Յունիսի արևմուտքում գտնվող Ալ Մավասի տարածքում՝ ժամանակավոր վրաններում, որտեղ սննդի, կաթի և հիմնական պարագաների հասանելիությունը գրեթե անհնար է Իսրայելի շարունակական սահմանափակումների պատճառով։
Նրա մահը ընդգծում է Գազայում սրվող սովի խնդիրը, որտեղ Իսրայելի շրջափակումը, որը փակել է սահմանային անցակետերը ավելի քան հինգ ամիս, խոչընդոտում է սննդի, դեղորայքի և մանկական կաթի մատակարարումը։
2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին սկսված Իսրայելի պատերազմից ի վեր, Գազայի առողջապահության նախարարության տվյալներով, առնվազն 160 պաղեստինցի, այդ թվում՝ 91 երեխա, մահացել են սովից և թերսնուցումից։
Գազայում ցեղասպանություն
ՄԱԿ-ի Համաշխարհային սննդի ծրագիրը երեքշաբթի օրը զգուշացրել է, որ Գազայի յուրաքանչյուր երեք բնակչից մեկը օրեր շարունակ մնացել է առանց սննդի՝ իրավիճակը նկարագրելով որպես «ամենավատ սովի սցենար»։
Իսրայելի պատերազմից Գազայում զոհվածների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 60,200-ը, քանի որ անդադար ռմբակոծությունները ավերել են տարածքը և հանգեցրել սննդի պակասի։
Երկուշաբթի օրը իսրայելական իրավապաշտպան խմբեր՝ B’Tselem-ը և Բժիշկներ հանուն մարդու իրավունքների կազմակերպությունը, Իսրայելին մեղադրել են Գազայում ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ՝ նշելով պաղեստինյան հասարակության համակարգված ոչնչացումը և տարածքի առողջապահական համակարգի դիտավորյալ քայքայումը։
Անցյալ տարվա նոյեմբերին Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալման օրդերներ է տվել Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի և նրա նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի դեմ՝ Գազայում ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։
Իսրայելը նաև կանգնած է ցեղասպանության գործով Միջազգային արդարադատության դատարանում՝ կապված Գազայի դեմ իր պատերազմական գործողությունների հետ։