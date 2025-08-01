ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԳԱԶԱՅՈՒՄ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Գազայում Իսրայելի սովի քաղաքականության պատճառով մահանում է ևս մեկ պաղեստինցի երեխա
Երկու տարեկան երեխա է մահացել սովից Ղազայում, որտեղ Իսրայելի ռազմական գործողությունների և շրջափակման պատճառով սննդի և դեղորայքի հասանելիությունը կտրված էր։
Գազայում Իսրայելի սովի քաղաքականության պատճառով մահանում է ևս մեկ պաղեստինցի երեխա
Children in Gaza are starving while Israel tightens its blockade. / Reuters
August 1, 2025

Գազայում երկու տարեկան տղա մահացել է ծանր թերսնուցումից, քանի որ Իսրայելի շրջափակումն ու ռազմական հարձակումները խորացնում են տարածքի հումանիտար ճգնաժամը, հայտնել են տեղական առողջապահական պաշտոնյաները հինգշաբթի։

Ահմադ Սամիր Աբդել Աալը մահացել է Խան Յունիսի Նասիր հիվանդանոցում, նշել են բժիշկները։

Երեխայի մահվան պահին նրա քաշը ընդամենը 8 կիլոգրամ էր (17.6 ֆունտ), ինչը շատ ցածր է նրա տարիքի համար նախատեսված 12 կիլոգրամից (26 ֆունտ)։

Ահմադն ու իր ընտանիքը փախել էին Ռաֆահից՝ ապաստան գտնելով Խան Յունիսի արևմուտքում գտնվող Ալ Մավասի տարածքում՝ ժամանակավոր վրաններում, որտեղ սննդի, կաթի և հիմնական պարագաների հասանելիությունը գրեթե անհնար է Իսրայելի շարունակական սահմանափակումների պատճառով։

Նրա մահը ընդգծում է Գազայում սրվող սովի խնդիրը, որտեղ Իսրայելի շրջափակումը, որը փակել է սահմանային անցակետերը ավելի քան հինգ ամիս, խոչընդոտում է սննդի, դեղորայքի և մանկական կաթի մատակարարումը։

2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին սկսված Իսրայելի պատերազմից ի վեր, Գազայի առողջապահության նախարարության տվյալներով, առնվազն 160 պաղեստինցի, այդ թվում՝ 91 երեխա, մահացել են սովից և թերսնուցումից։

recommended

Գազայում ցեղասպանություն

ՄԱԿ-ի Համաշխարհային սննդի ծրագիրը երեքշաբթի օրը զգուշացրել է, որ Գազայի յուրաքանչյուր երեք բնակչից մեկը օրեր շարունակ մնացել է առանց սննդի՝ իրավիճակը նկարագրելով որպես «ամենավատ սովի սցենար»։

Իսրայելի պատերազմից Գազայում զոհվածների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 60,200-ը, քանի որ անդադար ռմբակոծությունները ավերել են տարածքը և հանգեցրել սննդի պակասի։

Երկուշաբթի օրը իսրայելական իրավապաշտպան խմբեր՝ B’Tselem-ը և Բժիշկներ հանուն մարդու իրավունքների կազմակերպությունը, Իսրայելին մեղադրել են Գազայում ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ՝ նշելով պաղեստինյան հասարակության համակարգված ոչնչացումը և տարածքի առողջապահական համակարգի դիտավորյալ քայքայումը։

Անցյալ տարվա նոյեմբերին Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալման օրդերներ է տվել Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի և նրա նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի դեմ՝ Գազայում ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։

Իսրայելը նաև կանգնած է ցեղասպանության գործով Միջազգային արդարադատության դատարանում՝ կապված Գազայի դեմ իր պատերազմական գործողությունների հետ։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us