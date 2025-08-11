Կիրակի օրը Գազայի վրա հարձակման ժամանակ «Ալ Ջազիրա»-ի վեց լրագրողների սպանությունից հետո իսրայելական ուժերը շարունակեցին իրենց վարկաբեկիչ գործողությունները՝ նրանցից մեկին մեղադրելով Համասի առաջնորդ լինելու մեջ։
Կիրակի օրը Քաթարի Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերությունը հայտարարեց, որ Գազայում իրենց թղթակիցներ Անաս ալ Շարիֆն ու Մոհամմեդ Քրեյքեհը սպանվել են, ինչպես նաև օպերատորներ Իբրահիմ Զահերը, Մոհամմեդ Նուֆալը և մեկ անանուն օգնական, երբ Իսրայելի ուժերը ռմբակոծեցին Ալ Շիֆա հիվանդանոցի մոտ գտնվող լրատվամիջոցների համար նախատեսված վրան։
Իսրայելի բանակը ընդունեց, որ դիտավորյալ թիրախավորել է Ալ Շարիֆին՝ նրան մեղադրելով «ահաբեկիչ» լինելու մեջ, ով ղեկավարում էր Համասի բջիջ՝ ներգրավված հրթիռային հարձակումներում։ Ալ Ջազիրան այս մեղադրանքները անվանեց անհիմն։
Լրագրողներին «ահաբեկիչ» անվանելը
Դեպքից ժամեր անց Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն (CPJ) հայտարարություն տարածեց՝ դատապարտելով սպանությունները։
«Իսրայելը երկար տարիների փաստագրված գործելակերպ ունի՝ լրագրողներին ահաբեկիչ անվանելու՝ առանց որևէ արժանահավատ ապացույցի»,- ասաց CPJ-ի տարածաշրջանային տնօրեն Սառա Քուդան՝ հավելելով, որ Ալ Շարիֆը նման դեպքերի վերջին զոհն է։
«Լրագրողները քաղաքացիական անձինք են և երբեք չպետք է թիրախավորվեն։ Պատասխանատուները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն»,- նշված էր հայտարարության մեջ։
Ալ Շարիֆը, ով Գազայի ամենահայտնի լրագրողներից մեկն էր, ուներ 1.6 միլիոն հետևորդ Instagram-ում և պատերազմի մասին պատմում էր ինչպես խոշոր լրատվամիջոցների, այնպես էլ իր սոցիալական ցանցերի միջոցով։
Հուլիսին Իսրայելի բանակի խոսնակը հայտարարեց, որ Ալ Շարիֆը 2013 թվականից Համասի զինված թևի անդամ է, ըստ CPJ-ի։
Այդ ժամանակ Ալ Շարիֆը CPJ-ին ասաց, որ այս մեղադրանքը «իրական սպառնալիք» է, որը նպատակ ունի «բարոյապես սպանել ինձ»՝ Գազայում Իսրայելի գործողությունների մասին իր լուսաբանումների համար։
Մահից մի քանի շաբաթ առաջ նա հաղորդում էր, որ ինքը և իր գործընկերները սովի են մատնված՝ Իսրայելի կողմից տարածք սննդի օգնության մուտքը արգելելու պատճառով։
Սպանությունների փաստագրված օրինակներ
Կիրակի օրվա հարվածը ավելացրեց Իսրայելի կողմից պաղեստինցի լրագրողների սպանությունների երկար ցուցակին, որոնցից հետո նրանց մեղադրում են Համասի կապերի մեջ։
2025 թվականի մարտին ևս մեկ Ալ Ջազիրայի թղթակից՝ Հոսսամ Շաբաթը, սպանվեց հյուսիսային Գազայում։ Իսրայելի բանակը հայտարարեց, որ նա Համասի դիպուկահար էր, սակայն ապացույցներ չներկայացրեց։ Լրագրողներ առանց սահմանների և CPJ-ն դատապարտեցին այս հարվածը՝ այն անվանելով թիրախավորված սպանություն։
Պատերազմի սկզբից ի վեր CPJ-ն փաստագրել է 186 լրագրողի սպանություն, որոնցից 178-ը պաղեստինցիներ են, սպանված Իսրայելի կողմից։
Վկաների լռեցում՝ օկուպացիոն ծրագրերի ֆոնին
Սպանությունները տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն բախվում է Գազայի հումանիտար ճգնաժամի վերաբերյալ աճող միջազգային քննադատությանը։
Նրա կառավարությունը շարունակում է Գազայի քաղաքի օկուպացիայի վերաբերյալ կաբինետի որոշման իրականացումը՝ չնայած աճող ընդդիմությանը և մի շարք արևմտյան կառավարությունների՝ սեպտեմբերին ՄԱԿ-ում Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու պատրաստությանը։
Վերջին օրերին, մամուլի ասուլիսի ժամանակ, որտեղ հայտարարվեց ռազմական գործողությունների ընդլայնման և Գազայի քաղաքի օկուպացիայի ծրագրերի մասին, Նեթանյահուն քննադատեց New York Times-ը։
Ցույց տալով թերթի առաջին էջը՝ պատկերելով հյուծված պաղեստինցի երեխայի լուսանկար, որը նա անվանեց «կեղծ», Նեթանյահուն ասաց, որ դիտարկում է թերթի դեմ դատական հայց ներկայացնելու հնարավորությունը։
Սա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ ՄԱԿ-ի աջակցությամբ զեկույցը նախազգուշացնում է Գազայում սովի վատթարագույն սցենարի մասին, ինչպես նաև հումանիտար կազմակերպությունների կողմից փաստագրված երեխաների մահվան դեպքերի մասին՝ սուր թերսնուցման հետևանքով։
Քանի որ Իսրայելը արգելում է միջազգային լրագրողներին մուտք գործել Գազա, այս ապացույցների մեծ մասը լուսանկարների և տեսանյութերի տեսքով հավաքվել է տեղացի լրագրողների, այդ թվում՝ Ալ Շարիֆի կողմից, որի աշխատանքը խթանել է հաշվետվողականության կոչերը և ուժեղացրել դիվանագիտական, իրավական և հանրային ճնշումը Իսրայելի վրա։
Հուլիսին Ալ Շարիֆը CPJ-ին ասաց, որ Իսրայելը իրեն մեղադրում է Համասի կապերի մեջ, քանի որ իր լուսաբանումները բացահայտում են Գազայում Իսրայելի գործողությունները և վնասում նրա հեղինակությանը արտասահմանում։
«Այս ամենը տեղի է ունենում, քանի որ իմ լուսաբանումները Գազայի հատվածում Իսրայելի օկուպացիայի հանցագործությունների մասին վնասում են նրանց և վնասում նրանց հեղինակությանը աշխարհում»,- ասաց նա CPJ-ին։
«Նրանք ինձ ահաբեկիչ են անվանում, քանի որ օկուպացիան ցանկանում է բարոյապես սպանել ինձ»։