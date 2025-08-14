ՈւԵՖԱ-ն ներկայացրել է պաստառ՝ կապված պաշարված Գազայի հետ, որի վրա գրված է. «Դադարեցրեք երեխաների սպանությունը։ Դադարեցրեք խաղաղ բնակիչների սպանությունը», նախքան Փարիզ Սեն Ժերմենի և Տոտենհեմի միջև ՈւԵՖԱ Սուպեր գավաթի խաղը։
«Հաղորդագրությունը պարզ և հստակ է», - ասվում է ՈւԵՖԱ-ի հայտարարության մեջ, որը հրապարակվել է X հարթակում չորեքշաբթի օրը։ «Պաստառ։ Կոչ»։
Խաղից առաջ պատերազմներից տուժած շրջանների մի քանի երեխաներ, այդ թվում՝ երկուսը Գազայից, կրում էին այդ պաստառը։
Այս քայլը հաջորդում է ՈւԵՖԱ-ի Մանկական հիմնադրամի հայտարարությանը, որ այն կաջակցի պատերազմներից տուժած երեխաներին տարբեր տարածաշրջաններում։
Այն նաև հաջորդում է Լիվերպուլի խաղացող Մոհամեդ Սալահի քննադատությանը՝ ՈւԵՖԱ-ի թույլ հարգանքի տուրքը Սուլեյման ալ-Օբեյդին, որը հայտնի էր որպես «Պաղեստինցի Պելե», և որը զուրկ էր որևէ դատապարտումից կամ հղումից, թե ինչպես է նա սպանվել Իսրայելի կողմից Գազայում։
Իր հարգանքի տուրքում անցյալ շաբաթ ՈւԵՖԱ-ն նշել էր, որ ալ-Օբեյդը «տաղանդ էր, որը հույս էր տալիս անհամար երեխաների, նույնիսկ ամենամութ ժամանակներում»։
Սալահը վերաթվիթել էր այդ հարգանքի տուրքը մեկնաբանությամբ՝ ասելով. «Կարո՞ղ եք ասել մեզ, թե ինչպես է նա մահացել, որտեղ և ինչու»։
Նրա քննադատությունը, որը գրեթե 115 միլիոն դիտում է հավաքել այդ ժամանակից ի վեր, առաջացրել է արձագանքներ Եվրոպական ֆուտբոլի կառավարման մարմնի դեմ, որը խուսափել է որևէ կերպ հիշատակել Իսրայելին։
Եգիպտացի հարձակվողը, որը արդեն համարվում է Պրեմիեր լիգայի պատմության լավագույն խաղացողներից մեկը, կոչ է արել հրադադար հաստատել Գազայում ցեղասպանության առաջին շաբաթներին և պահանջել է մարդասիրական օգնության մուտքը շրջափակված տարածք։