Լեհաստանը քննադատել է իսրայելցի ֆուտբոլային երկրպագուների «հիմարությունը»
«Մաքաբի Հայֆայի երկրպագուների կողմից ցուցադրված սկանդալային պաստառը վիրավորում է Լեհաստանի քաղաքացիների՝ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի զոհերի, այդ թվում՝ 3 միլիոն հրեաների հիշատակը», - ասաց Լեհաստանի նախագահը։
15 Agustus 2025

Լեհաստանի նախագահը դատապարտել է իսրայելցի ֆուտբոլային երկրպագուների «հիմարությունը», որոնք պաստառ էին պատրաստել , որում լեհերին անվանում էին «մարդասպաններ 1939 թվականից», միջադեպ, որը վրդովմունք և դիվանագիտական ​​վեճ առաջացրեց։

«Մաքաբի Հայֆայի երկրպագուների կողմից ցուցադրված սկանդալային պաստառը վիրավորում է Լեհաստանի քաղաքացիների՝ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի զոհերի, այդ թվում՝ 3 միլիոն հրեաների հիշատակը։ Հիմարություն, որը ոչ մի բառ չի կարող արդարացնել», - ուրբաթ օրը վաղ առավոտյան ամերիկյան X սոցիալական ցանցում ասաց նախագահ Կարոլ Նավրոցկին։

Հինգշաբթի օրը Հունգարիայի Դեբրեցեն քաղաքում կայացած Եվրոպա Կոնֆերանսի լիգայի խաղում լեհական «Ռակով Չեստոխովա» ակումբի դեմ իսրայելցի ֆուտբոլային երկրպագուները պաստառ էին բարձրացրել՝ «մարդասպաններ 1939 թվականից» գրությամբ, որը խճճված պատմական հղում էր։

1939 թվականի սեպտեմբերի 1-ին նացիստական Գերմանիան ներխուժեց Լեհաստան, մի օր, որը շատ պատմաբաններ նշում են որպես Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի սկիզբ Եվրոպայում։

Նախագահ Նավրոցկին քննադատել է պաստառը՝ ասելով, որ այն ցույց է տալիս «հիմարություն, որը ոչ մի բառ չի կարող արդարացնել»։

Առաջարկ

Վարշավայում Իսրայելի դեսպանատունը նույնպես քննադատել է X սոցցանցի վրա տեղադրված պաստառը։

Մեջբերելով դեսպանատան գրառումը՝ Լեհաստանի ԱԳ նախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին ասաց, որ հույս ունի, որ «իսրայելցի երիտասարդությանը սովորեցնում են, որ 1939 թվականին նացիստական Գերմանիան ներխուժել է Լեհաստան և սկսել է սպանել նրա բոլոր հավատքների և ազգությունների քաղաքացիներին»։

Լեհաստանի ներքին գործերի նախարարը նաև ասաց, որ «իսրայելցի խուլիգանների կողմից լեհական պատմության սկանդալային աղավաղումը» պահանջում է խիստ դատապարտում։

«Նման ամոթալի գործողությունների համար համաձայնություն կա և երբեք չի լինի», - ասաց Մարցին Կիերվինսկին X սոցցանցում։

Ավելի ուշ նախարար Սիկորսկին ասաց, որ եթե Հունգարիան օգնի Վարշավային նույնականացնել այդ իսրայելցի երկրպագուներին, նրանց կարգելվի վերադառնալ Լեհաստան։

