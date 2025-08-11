ՍՊՈՐՏ
Երկու ճապոնացի բռնցքամարտիկ մահացել են գլխուղեղի վնասվածքներից
Գերթեթև քաշային կարգում 28-ամյա Շիգետոշի Կոտարին և թեթևքաշային կարգում 28-ամյա Հիրոմասա Ուրակավան նույն խաղաքարտի վրա մենամարտեցին Տոկիոյի «Կորակուեն» դահլիճում օգոստոսի 2-ին։
August 11, 2025

Ճապոնիայում երկու բռնցքամարտիկ մահացել են գանգուղեղի վնասվածքներից, որոնք նրանք ստացել էին Տոկիոյում նույն մրցաշարի ժամանակ առանձին մենամարտերում։

Երկուսն էլ ավելի ուշ տեղափոխվել են հիվանդանոց, որտեղ ենթարկվել են գլխուղեղի վիրահատության։

Կոտարին, որը 12 ռաունդից հետո ոչ-ոքի էր ավարտել ճապոնացի բռնցքամարտիկ Յամատո Հատայի դեմ մենամարտում, շուտով կորցրել է գիտակցությունը և «մահացել է օգոստոսի 8-ին, ժամը 22:59-ին», - շաբաթ օրը իր կայքում հայտնել է նրա M.T. բռնցքամարտի մարզասրահը։

«Նա ամեն ինչ արեց՝ Տոկիոյի հիվանդանոցում սուր սուբդուրալ հեմատոմայի պատճառով ստացած վիրահատության և բուժման ընթացքում հաղթանակ տանելու համար», - ասվում է մարզասրահի գրառման մեջ։

Ուրակավան կանգնեցվեց ութերորդ և վերջին ռաունդում՝ Յոջի Սաիտոյի դեմ մենամարտում և «ողբերգականորեն մահացավ մենամարտի ընթացքում ստացած վնասվածքներից», - կիրակի օրը Ինստագրամում գրել է Բռնցքամարտի համաշխարհային կազմակերպությունը (WBO):

Ուրակավան մահացել է շաբաթ երեկոյան, ըստ տեղական լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների։

«Այս լուրը հայտնի է դարձել Շիգետոշի Կոտարիի մահից ընդամենը մի քանի օր անց, ով մահացել էր նույն քարտի վրա մենամարտում ստացած վնասվածքներից։ Մեր խորին ցավակցությունն է հայտնում ընտանիքներին, ընկերներին և ճապոնական բռնցքամարտի համայնքին», - - ասաց WBO-ն

Ճապոնիայի բռնցքամարտի հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղար Ցույոշի Յասուկոչին տեղական լրատվամիջոցներին հայտնել է նրանց հոսպիտալացումից հետո։

«Առաջին անգամն է Ճապոնիայում, երբ երկու բռնցքամարտիկներ գանգի բացման վիրահատության են ենթարկվում նույն միջոցառման ժամանակ առաջացած վնասվածքների պատճառով», - ասաց Ճապոնիայի բռնցքամարտի հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղար Ցույոշի Յասուկոչին։

