Սիրիան Ասադի պաշտոնանկությունից հետո զարգացման հիմնադրամ է ստեղծում
Նախագահ Ահմեդ Շարան հայտարարել է, որ Սիրիայի զարգացման հիմնադրամը կծառայի որպես Սիրիայի վերականգնման հիմնական գործիք։
Ալ Շարաա հայտարարում է, որ ֆոնդը կլինի բարձրաստիճան թափանցիկ և կհրապարակի ռազմավարական նախագծերին ծախսված բոլոր գումարները։ / Reuters
September 5, 2025

Սիրիայի նախագահ Ահմեդ Շարան հիմնադրել է Սիրիայի զարգացման հիմնադրամը՝ նշելով, որ այն կծառայի որպես երկրի վերականգնման հիմնական գործիք։

Հայտարարությունը հնչել է հինգշաբթի օրը՝ հիմնադրամի բացման արարողության ժամանակ, որը տեղի է ունեցել Դամասկոսի բերդում՝ մայրաքաղաքում, ըստ Սիրիայի Արաբական Նորությունների Գործակալության (SANA)։

«Այսօր մենք հավաքվել ենք՝ հայտարարելու Սիրիայի Զարգացման Հիմնադրամի մեկնարկի մասին, որի միջոցով մենք հրավիրում ենք ձեզ ներդնել ձեր առատաձեռն միջոցները՝ վերակառուցելու այն, ինչ ավերել է տապալված ռեժիմը, և վերականգնելու այրված հողերը՝ դրանք դարձնելով կանաչ ու բարգավաճ պետություն»,- իր ելույթում նշել է ալ Շարաան։

«Տապալված ռեժիմը ավերել է մեր տնտեսությունը, թալանել մեր միջոցները, քանդել մեր տները և տեղահանել մեր ժողովրդին՝ ստիպելով նրանց ապրել ճամբարներում ու փախստականների վայրերում։ Այսօր մենք հավաքվել ենք՝ սիրելի Սիրիայի վերքերը բուժելու, այն իր ժողովրդի օգնությամբ վերակառուցելու և տեղահանվածներին ու փախստականներին իրենց հողերը վերադարձնելու համար»։

Ալ Շարաան հավելել է, որ հիմնադրամը գործելու է բարձր թափանցիկությամբ և հրապարակելու է բոլոր ծախսերը, որոնք ուղղվելու են ռազմավարական նախագծերին։

Հիմնադրամի մեկնարկից մի քանի րոպե անց նվիրատվությունները գերազանցել են 30 միլիոն դոլարը, ըստ SANA-ի թղթակցի։

Ավելի ուշ պետական «Ալիխբարիա» հեռուստաալիքը հայտնել է, որ հայտարարությունից մեկ ժամ անց նվիրատվությունները գերազանցել են 60 միլիոն դոլարը։

Բաշար ալ Ասադը, ով Սիրիայի առաջնորդն էր գրեթե 25 տարի, 2024 թվականի դեկտեմբերին փախել է Ռուսաստան՝ ավարտելով 1963 թվականից իշխանության մեջ գտնվող Բաաս կուսակցության ռեժիմը։

2025 թվականի հունվարին ձևավորվել է նոր անցումային կառավարություն՝ ալ Շարաայի գլխավորությամբ։

