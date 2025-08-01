연합뉴스에 따르면 민중기 특별검사팀은 윤석열 전 대한민국 대통령이 조사에 불응하자 금요일에 체포영장 집행에 실패했다.

문홍주 특검보가 특별검사팀의 검사 1명과 수사관 1명과 함께 윤석열 전 대통령이 수감 중인 경기 의왕시 서울구치소를 방문했다.

특검팀은 윤 전 대통령의 감방 밖까지 가서 교도관들에게 그를 데리고 나오라고 지시했다고 밝혔다. 그러나 윤 전 대통령은 체포에 불응했다.

특별검사팀은 윤석열 전 대통령의 “완강한 거부로 인해 체포영장 집행을 완료할 수 없었다”고 밝혔다.

앞서 특별검사팀은 협조를 거부한 윤 전 대통령을 선거 개입 혐의와 관련해 조사하기 위해 다음번에는 '강제로' 소환할 것이라고 밝혔다.