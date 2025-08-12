도널드 트럼프 미국 대통령은 월요일 중국에 대한 관세 유예를 추가로 90일 연장하는 행정명령에 서명했다고 발표했습니다.

“협정의 다른 모든 요소는 동일하게 유지됩니다. 이 문제에 대한 관심에 감사드립니다!”라고 트럼프 대통령은 월요일 트루스 소셜에 게시했습니다.

해당 명령에 따르면, 미국은 중국 수입품에 대한 강화된 관세 유예를 11월 10일까지 유지할 예정입니다.

유예 기간 동안 10%의 상호 관세는 계속 적용됩니다.

이번 조치는 월스트리트 저널과 CNBC가 행정 관계자를 인용해 트럼프 대통령이 해당 명령에 서명했다고 보도한 이후 나온 것입니다.

중국 상무부는 또한 미국산 제품에 대한 관세를 90일간 유예한다고 발표했습니다.

그러나 중국은 미국산 제품에 대해 10%의 관세를 유지하고 미국 제품이 직면한 비관세 장벽을 해결하기 위한 조치를 취할 것이라고 성명은 밝혔습니다.

불안정한 휴전

양국은 5월 제네바에서 고위급 회담을 가진 후 긴장을 완화하기 위한 협정에 도달했음에도 불구하고, 긴장 완화는 불안정했습니다.

6월, 주요 경제 관계자들이 런던에 모여 이견이 드러났고, 미국 관계자들은 상대국이 협정을 위반했다고 비난했습니다. 정책 결정자들은 지난달 스톡홀름에서 다시 만났습니다.

미국 무역대표 제이미슨 그리어는 지난달 트럼프 대통령이 이러한 연장에 대해 "최종 결정"을 내릴 것이라고 밝혔습니다.