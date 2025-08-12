비즈니스 & 기술
6분 읽기
트럼프, 중국에 대한 관세 90일 연장 명령 서명
중국 상무부는 또한 미국의 상품에 대한 관세를 90일간 중단하겠다고 발표했지만, 기존의 10%는 유지할 것이라고 밝혔다.
트럼프, 중국에 대한 관세 90일 연장 명령 서명
트럼프는 또한 금 수입품에 추가 관세가 부과되지 않을 것이라고 밝혔지만, 추가 세부 사항은 제공하지 않았다. / AP
12시간 전

도널드 트럼프 미국 대통령은 월요일 중국에 대한 관세 유예를 추가로 90일 연장하는 행정명령에 서명했다고 발표했습니다.

“협정의 다른 모든 요소는 동일하게 유지됩니다. 이 문제에 대한 관심에 감사드립니다!”라고 트럼프 대통령은 월요일 트루스 소셜에 게시했습니다.

해당 명령에 따르면, 미국은 중국 수입품에 대한 강화된 관세 유예를 11월 10일까지 유지할 예정입니다.

유예 기간 동안 10%의 상호 관세는 계속 적용됩니다.

이번 조치는 월스트리트 저널CNBC가 행정 관계자를 인용해 트럼프 대통령이 해당 명령에 서명했다고 보도한 이후 나온 것입니다.

중국 상무부는 또한 미국산 제품에 대한 관세를 90일간 유예한다고 발표했습니다.

그러나 중국은 미국산 제품에 대해 10%의 관세를 유지하고 미국 제품이 직면한 비관세 장벽을 해결하기 위한 조치를 취할 것이라고 성명은 밝혔습니다.

관련TRT Global - 트럼프, 무역 합의 '완료' 선언에도 미국은 대중국 관세 유지

불안정한 휴전

양국은 5월 제네바에서 고위급 회담을 가진 후 긴장을 완화하기 위한 협정에 도달했음에도 불구하고, 긴장 완화는 불안정했습니다.

6월, 주요 경제 관계자들이 런던에 모여 이견이 드러났고, 미국 관계자들은 상대국이 협정을 위반했다고 비난했습니다. 정책 결정자들은 지난달 스톡홀름에서 다시 만났습니다.

미국 무역대표 제이미슨 그리어는 지난달 트럼프 대통령이 이러한 연장에 대해 "최종 결정"을 내릴 것이라고 밝혔습니다.

추천

트럼프는 일요일 늦게 소셜 미디어에 중국이 “빨리 대두 주문을 4배로 늘리기를 희망한다”고 게시하며, 이는 미국과의 무역 균형을 맞추는 방법이 될 것이라고 덧붙였습니다.

현재로서는 휴전 연장으로 인해 올해 미국의 중국산 제품에 대한 관세는 30%로 유지됩니다.

긴장 완화에 따라 베이징의 미국산 제품에 대한 대응 관세는 10%로 유지됩니다.

트럼프는 1월 대통령직에 복귀한 이후 거의 모든 무역 파트너에게 10%의 “상호” 관세를 부과하며, 워싱턴이 불공정하다고 판단한 무역 관행을 해결하려 했습니다.

이는 지난 목요일 수십 개 경제권에서 다양한 높은 수준으로 급등했습니다.

유럽연합, 일본, 한국과 같은 주요 파트너들은 이제 많은 제품에 대해 15%의 미국 관세를 부과받고 있으며, 시리아의 경우 그 수준이 41%까지 상승했습니다.

“상호” 관세는 철강 및 알루미늄과 같이 별도로 표적화된 부문과 의약품 및 반도체와 같이 조사 중인 부문은 제외됩니다.

또한 금은 제외될 것으로 예상되지만, 지난주 공개된 미국 세관 당국의 명확화로 인해 특정 금괴가 여전히 표적이 될 수 있다는 우려가 제기되었습니다.

트럼프는 월요일 금 수입품에 추가 관세가 부과되지 않을 것이라고 밝혔지만, 추가 세부 사항은 제공하지 않았습니다.

미국 대통령은 쿠데타 계획 혐의로 기소된 자이르 보우소나루 브라질의 전 대통령의 재판과 관련하여 브라질, 그리고 러시아산 석유 구매와 관련하여 인도를 개별적으로 겨냥했습니다.

캐나다와 멕시코는 다른 관세 체제를 적용받습니다.

출처:AFP
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us