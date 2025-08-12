도널드 트럼프 미국 대통령은 월요일 중국에 대한 관세 유예를 추가로 90일 연장하는 행정명령에 서명했다고 발표했습니다.
“협정의 다른 모든 요소는 동일하게 유지됩니다. 이 문제에 대한 관심에 감사드립니다!”라고 트럼프 대통령은 월요일 트루스 소셜에 게시했습니다.
해당 명령에 따르면, 미국은 중국 수입품에 대한 강화된 관세 유예를 11월 10일까지 유지할 예정입니다.
유예 기간 동안 10%의 상호 관세는 계속 적용됩니다.
이번 조치는 월스트리트 저널과 CNBC가 행정 관계자를 인용해 트럼프 대통령이 해당 명령에 서명했다고 보도한 이후 나온 것입니다.
중국 상무부는 또한 미국산 제품에 대한 관세를 90일간 유예한다고 발표했습니다.
그러나 중국은 미국산 제품에 대해 10%의 관세를 유지하고 미국 제품이 직면한 비관세 장벽을 해결하기 위한 조치를 취할 것이라고 성명은 밝혔습니다.
불안정한 휴전
양국은 5월 제네바에서 고위급 회담을 가진 후 긴장을 완화하기 위한 협정에 도달했음에도 불구하고, 긴장 완화는 불안정했습니다.
6월, 주요 경제 관계자들이 런던에 모여 이견이 드러났고, 미국 관계자들은 상대국이 협정을 위반했다고 비난했습니다. 정책 결정자들은 지난달 스톡홀름에서 다시 만났습니다.
미국 무역대표 제이미슨 그리어는 지난달 트럼프 대통령이 이러한 연장에 대해 "최종 결정"을 내릴 것이라고 밝혔습니다.
트럼프는 일요일 늦게 소셜 미디어에 중국이 “빨리 대두 주문을 4배로 늘리기를 희망한다”고 게시하며, 이는 미국과의 무역 균형을 맞추는 방법이 될 것이라고 덧붙였습니다.
현재로서는 휴전 연장으로 인해 올해 미국의 중국산 제품에 대한 관세는 30%로 유지됩니다.
긴장 완화에 따라 베이징의 미국산 제품에 대한 대응 관세는 10%로 유지됩니다.
트럼프는 1월 대통령직에 복귀한 이후 거의 모든 무역 파트너에게 10%의 “상호” 관세를 부과하며, 워싱턴이 불공정하다고 판단한 무역 관행을 해결하려 했습니다.
이는 지난 목요일 수십 개 경제권에서 다양한 높은 수준으로 급등했습니다.
유럽연합, 일본, 한국과 같은 주요 파트너들은 이제 많은 제품에 대해 15%의 미국 관세를 부과받고 있으며, 시리아의 경우 그 수준이 41%까지 상승했습니다.
“상호” 관세는 철강 및 알루미늄과 같이 별도로 표적화된 부문과 의약품 및 반도체와 같이 조사 중인 부문은 제외됩니다.
또한 금은 제외될 것으로 예상되지만, 지난주 공개된 미국 세관 당국의 명확화로 인해 특정 금괴가 여전히 표적이 될 수 있다는 우려가 제기되었습니다.
트럼프는 월요일 금 수입품에 추가 관세가 부과되지 않을 것이라고 밝혔지만, 추가 세부 사항은 제공하지 않았습니다.
미국 대통령은 쿠데타 계획 혐의로 기소된 자이르 보우소나루 브라질의 전 대통령의 재판과 관련하여 브라질, 그리고 러시아산 석유 구매와 관련하여 인도를 개별적으로 겨냥했습니다.
캐나다와 멕시코는 다른 관세 체제를 적용받습니다.