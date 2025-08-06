인도군은 수요일, 히말라야에서 발생한 치명적인 돌발 홍수 이후 실종된 수십 명을 수색하기 위해 탐지견, 드론, 대형 중장비를 투입했습니다.

이번 홍수로 최소 4명이 사망하고 약 100명이 실종된 상태이며, 이 중에는 11명의 군인도 포함되어 있습니다. 진흙탕 물과 잔해로 이루어진 벽이 좁은 산악 계곡을 따라 내려오며 우타라칸드 주 다랄리 마을을 덮쳤습니다.

군은 수요일 "추가 군 병력과 함께 탐지견, 드론, 물류 드론, 중장비 등이 이동되어 구조 작업을 가속화하고 있다"고 발표했습니다.

군 헬리콥터는 "필수 물품과 의약품 및 고립된 사람들의 대피"를 위해 작업 중이라고 덧붙였습니다.

우타라칸드 주의 푸슈카르 싱 다미 주총리는 이번 홍수가 극심한 "구름 폭발"로 인해 발생했다고 설명하며, 구조팀이 "전쟁 태세"로 배치되었다고 밝혔습니다.

인도 언론이 방송한 영상에는 화요일 오후 관광 지역에서 다층 아파트 건물을 휩쓸고 지나가는 끔찍한 진흙탕 물이 쏟아지는 모습이 담겼습니다.

건물 전체를 뿌리째 뽑아버린 어두운 잔해의 파도에 휩쓸리기 전, 여러 사람들이 달리는 모습이 목격되었습니다.

산제이 세스 국방부 국무장관은 화요일 늦게 Press Trust of India (PTI) 통신사에 "4명이 사망하고 약 100명이 실종된 것"으로 보고받았다고 전했습니다.

‘극단적 사건’

폭우가 계속해서 쏟아지고 있습니다.