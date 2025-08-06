인도군은 수요일, 히말라야에서 발생한 치명적인 돌발 홍수 이후 실종된 수십 명을 수색하기 위해 탐지견, 드론, 대형 중장비를 투입했습니다.
이번 홍수로 최소 4명이 사망하고 약 100명이 실종된 상태이며, 이 중에는 11명의 군인도 포함되어 있습니다. 진흙탕 물과 잔해로 이루어진 벽이 좁은 산악 계곡을 따라 내려오며 우타라칸드 주 다랄리 마을을 덮쳤습니다.
군은 수요일 "추가 군 병력과 함께 탐지견, 드론, 물류 드론, 중장비 등이 이동되어 구조 작업을 가속화하고 있다"고 발표했습니다.
군 헬리콥터는 "필수 물품과 의약품 및 고립된 사람들의 대피"를 위해 작업 중이라고 덧붙였습니다.
우타라칸드 주의 푸슈카르 싱 다미 주총리는 이번 홍수가 극심한 "구름 폭발"로 인해 발생했다고 설명하며, 구조팀이 "전쟁 태세"로 배치되었다고 밝혔습니다.
인도 언론이 방송한 영상에는 화요일 오후 관광 지역에서 다층 아파트 건물을 휩쓸고 지나가는 끔찍한 진흙탕 물이 쏟아지는 모습이 담겼습니다.
건물 전체를 뿌리째 뽑아버린 어두운 잔해의 파도에 휩쓸리기 전, 여러 사람들이 달리는 모습이 목격되었습니다.
산제이 세스 국방부 국무장관은 화요일 늦게 Press Trust of India (PTI) 통신사에 "4명이 사망하고 약 100명이 실종된 것"으로 보고받았다고 전했습니다.
‘극단적 사건’
폭우가 계속해서 쏟아지고 있습니다.
군은 "끊임없는 폭우로 인해 수위가 상승함에 따라 주민들이 더 높은 지대로 이동했다"고 덧붙였습니다.
정부 기상 예보관들은 수요일, 우타라칸드의 주요 강들이 모두 위험 수위 이상으로 흐르고 있다고 발표했습니다.
육군이 공개한 사진에는 주요 급류가 지나간 후 현장에서 촬영된 느리게 움직이는 진흙 강의 모습이 담겼습니다.
마을의 상당 부분이 진흙으로 잠겼으며, 구조 관계자들은 일부 지역의 진흙 깊이가 50피트(15미터)에 달해 건물 일부가 완전히 매몰되었다고 추정했습니다.
치명적인 홍수와 산사태는 6월부터 9월까지 이어지는 몬순 시즌 동안 흔히 발생하지만, 전문가들은 기후 변화와 도시화가 결합되어 이러한 재난의 빈도와 심각성이 증가하고 있다고 지적합니다.
유엔 산하 세계기상기구(WMO)는 지난해 점점 강해지는 홍수와 가뭄이 기후 변화로 인해 지구의 물 순환이 더욱 예측 불가능해짐에 따라 앞으로 닥칠 상황에 대한 "위기의 신호"라고 경고했습니다.
수문학 전문가 마니쉬 슈레스타는 홍수 지역에서 24시간 이내에 270mm(10인치)의 강우량이 보고된 것은 "극단적 사건으로 간주된다"고 말했습니다.
네팔에 본부를 둔 국제통합산악개발센터의 슈레스타는 산악 지역에서 이러한 강우는 평지보다 "더 집중적인" 영향을 미친다고 설명했습니다.
"이와 같은 강력한 강우 사건은 점점 더 흔해지고 있으며, 이는 기후 변화와 연관될 수 있다"고 그는 말했습니다.