가자 전쟁
3분 읽기
네타냐후, 가자 완전 점령 계획: 이스라엘 언론
이스라엘 언론에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령이 네타냐후에게 확대된 공격을 진행할 수 있도록 "청신호"를 주었다고 한다.
네타냐후, 가자 완전 점령 계획: 이스라엘 언론
예디오트 아하로노트는 도널드 트럼프 미국 대통령이 네타냐후에게 확대된 공격을 진행할 수 있도록 “청신호”를 주었다고 주장했다. / Reuters
2025년 8월 5일

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 가자를 완전히 점령하고 엔클레이브에서 군사 작전을 확대하기로 결정했습니다.

예디오트 아하로노트 신문은 월요일 저녁 네타냐후 총리 측근의 고위 관계자의 말을 인용해 “주사위는 던져졌다. 우리는 가자를 완전히 점령할 것”이라고 보도했습니다.

“인질이 억류된 지역에서도 작전이 진행될 것이다. 만약 이스라엘군 참모총장이 동의하지 않는다면 사임해야 할 것이다.”

이스라엘 채널 12는 이번 결정이 이스라엘의 가자 전략에 중대한 변화를 의미하며, 이제는 중앙 난민 캠프를 포함한 인구 밀집 지역에서도 작전이 예상된다고 전했습니다.

관련TRT Global - As the world watches, Israel turns Gaza into a land of the ‘walking dead’

‘청신호’

recommended

공영 방송 KAN은 최근 네타냐후 총리와 대화한 장관들을 인용해, 총리가 안보 기관의 반대에도 불구하고 가자에서 군사 작전을 확대하기로 결정했다고 보도했습니다.

예디오트 아하로노트는 도널드 트럼프 미국 대통령이 네타냐후에게 확대된 공격을 진행할 수 있도록 ‘청신호’를 줬다고 주장했습니다.

국제적 휴전 요구를 거부한 이스라엘군은 2023년 10월 7일부터 가자에 대한 잔혹한 공세를 이어가며 약 61,000명의 팔레스타인인을 살해했으며, 그 중 거의 절반이 여성과 어린이입니다.

이스라엘의 집단 학살 캠페인은 엔클레이브를 황폐화시키고 기아 직전으로 몰아넣었습니다.

발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us