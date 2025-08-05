2025년 8월 5일
베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 가자를 완전히 점령하고 엔클레이브에서 군사 작전을 확대하기로 결정했습니다.
예디오트 아하로노트 신문은 월요일 저녁 네타냐후 총리 측근의 고위 관계자의 말을 인용해 “주사위는 던져졌다. 우리는 가자를 완전히 점령할 것”이라고 보도했습니다.
“인질이 억류된 지역에서도 작전이 진행될 것이다. 만약 이스라엘군 참모총장이 동의하지 않는다면 사임해야 할 것이다.”
이스라엘 채널 12는 이번 결정이 이스라엘의 가자 전략에 중대한 변화를 의미하며, 이제는 중앙 난민 캠프를 포함한 인구 밀집 지역에서도 작전이 예상된다고 전했습니다.
‘청신호’
공영 방송 KAN은 최근 네타냐후 총리와 대화한 장관들을 인용해, 총리가 안보 기관의 반대에도 불구하고 가자에서 군사 작전을 확대하기로 결정했다고 보도했습니다.
예디오트 아하로노트는 도널드 트럼프 미국 대통령이 네타냐후에게 확대된 공격을 진행할 수 있도록 ‘청신호’를 줬다고 주장했습니다.
국제적 휴전 요구를 거부한 이스라엘군은 2023년 10월 7일부터 가자에 대한 잔혹한 공세를 이어가며 약 61,000명의 팔레스타인인을 살해했으며, 그 중 거의 절반이 여성과 어린이입니다.
이스라엘의 집단 학살 캠페인은 엔클레이브를 황폐화시키고 기아 직전으로 몰아넣었습니다.