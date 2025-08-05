베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 가자를 완전히 점령하고 엔클레이브에서 군사 작전을 확대하기로 결정했습니다.

예디오트 아하로노트 신문은 월요일 저녁 네타냐후 총리 측근의 고위 관계자의 말을 인용해 “주사위는 던져졌다. 우리는 가자를 완전히 점령할 것”이라고 보도했습니다.

“인질이 억류된 지역에서도 작전이 진행될 것이다. 만약 이스라엘군 참모총장이 동의하지 않는다면 사임해야 할 것이다.”

이스라엘 채널 12는 이번 결정이 이스라엘의 가자 전략에 중대한 변화를 의미하며, 이제는 중앙 난민 캠프를 포함한 인구 밀집 지역에서도 작전이 예상된다고 전했습니다.

‘청신호’