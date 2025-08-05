유엔 아동기금(UNICEF)은 이스라엘의 지속적인 폭격과 인도적 지원에 대한 거의 전면적인 봉쇄로 인해 가자에서 매일 평균 28명의 어린이가 사망하고 있다고 밝혔습니다.

UNICEF는 월요일 X에 게시한 글에서 "폭격으로 인한 죽음. 영양실조와 기아로 인한 죽음. 지원과 필수 서비스 부족으로 인한 죽음"이라고 언급했습니다.

"가자에서는 매일 평균 28명의 어린이, 즉 한 교실 규모의 어린이들이 목숨을 잃고 있습니다."라고 덧붙였습니다.

UNICEF는 즉각적인 인도적 접근과 전투 중단을 촉구하며, 가자의 어린이들이 음식, 깨끗한 물, 의약품, 그리고 보호를 절실히 필요로 하고 있다고 강조했습니다.

"무엇보다도 그들은 지금 당장 휴전이 필요합니다."라고 강조했습니다.

이스라엘의 가자 학살