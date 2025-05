비욘세가 일요일에 열린 그래미 어워드에서 그녀의 첫 번째 '올해의 앨범' 상을 수상하며 음악계의 최고 영예를 안았습니다. 그녀는 컨트리 앨범 Cowboy Carter로 이 상을 받았습니다.

이 슈퍼스타 가수는 테일러 스위프트, 빌리 아일리시 등 쟁쟁한 후보들을 제치고 그동안 그녀의 경력에서 놓쳤던 트로피를 차지했습니다. 비욘세는 이미 그래미 역사상 가장 많은 상을 받은 아티스트로 기록되어 있습니다.

비욘세는 수상 소감에서 "정말 가슴이 벅차고 영광스럽습니다. 정말 오랜 시간이 걸렸습니다"라고 말했습니다.

래퍼 켄드릭 라마는 Not Like Us로 '올해의 레코드'와 '올해의 노래'를 수상하며 캐나다 래퍼 드레이크와의 갈등을 다룬 디스 트랙으로 주목받았습니다.

‘Pink Pony Club’의 가수 채펠 로안은 '최우수 신인 아티스트'로 선정되었으며, 수상 소감에서 음반사들에게 음악가들에게 생활임금과 의료 혜택을 제공할 것을 촉구했습니다. 그녀는 과거 건강보험이 없어 "비인간적으로 느껴졌던" 경험을 회상하며, "우리는 당신들을 위해 일하지만, 당신들은 우리를 위해 무엇을 하고 있나요?"라고 말했습니다.

올해 그래미 행사는 단순한 시상식이 아니라, 금요일에 진화된 산불로 인해 피해를 입은 사람들을 돕기 위한 기금 모금 행사로도 진행되었습니다. 이 산불로 29명이 사망하고 수천 명이 대피했으며, 그중에는 많은 음악가들도 포함되었습니다.

CBS에서 생중계된 이 쇼는 알타데나 기반의 밴드 도스(Dawes)가 존 레전드, 브래드 페이즐리, 세인트 빈센트, 브리타니 하워드와 함께 'I Love LA'를 연주하며 시작되었습니다.

호스트 트레버 노아는 "오늘 밤 우리는 단지 우리가 좋아하는 음악을 축하하는 것이 아닙니다. 우리에게 많은 음악을 선사한 도시를 축하하고 있습니다"라며, 방송 중 기부 옵션을 안내했습니다.

그래미 수상자는 13,000명의 가수, 작곡가, 프로듀서, 엔지니어 등으로 구성된 레코딩 아카데미 회원들이 선정합니다.

기타 수상자

래퍼 켄드릭 라마는 자신이 후보로 오른 5개 부문에서 모두 수상하며 완벽한 승리를 거두었습니다.

올해의 앨범: Cowboy Carter - 비욘세

올해의 레코드: Not Like Us - 켄드릭 라마

올해의 노래: Not Like Us - 켄드릭 라마, 작곡가 (켄드릭 라마)

최우수 신인 아티스트: 채펠 로안

최우수 팝 솔로 퍼포먼스: Espresso - 사브리나 카펜터

최우수 팝 듀오/그룹 퍼포먼스: Die with a Smile - 브루노 마스와 레이디 가가

최우수 팝 보컬 앨범: Short n' Sweet - 사브리나 카펜터

최우수 랩 앨범: Alligator Bites Never Heal - 도에치

최우수 랩 노래: Not Like Us - 켄드릭 라마

최우수 랩 퍼포먼스: Not Like Us - 켄드릭 라마

최우수 뮤직 비디오: Not Like Us - 켄드릭 라마

최우수 댄스/일렉트로닉 앨범: Brat - 찰리 XCX

최우수 록 앨범: Hackney Diamonds - 롤링 스톤스

최우수 록 퍼포먼스: Now and Then - 비틀즈

최우수 컨트리 앨범: Cowboy Carter - 비욘세

최우수 컨트리 솔로 퍼포먼스: It Takes a Woman - 크리스 스테이플턴

최우수 컨트리 듀오/그룹 퍼포먼스: II Most Wanted - 비욘세 ft. 마일리 사이러스

최우수 아프리카 음악 퍼포먼스: Love Me JeJe - 템스