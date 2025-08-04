대한민국 산업통상자원부 장관은 월요일, 한국이 미국과의 관세 협정을 체결함으로써 최악의 시나리오를 피할 수 있었지만, 15%의 관세율로 인해 수출업체에 미칠 잠재적 영향에 대한 우려는 여전히 남아있다고 밝혔다.

이전에 트럼프는 한국과의 무역 협정을 발표하면서 관세를 기존에 위협했던 25%에서 15%로 낮추어 무역 협정에 대한 불확실성을 줄였다.

김정관 산업부 장관은 기업 간담회에서 "전례 없는 15%의 관세가 미국으로 수출하는 기업, 특히 중소기업의 수익성에 미국 현지 기업에 비해 상당한 영향을 미칠 것이라는 우려가 있다"고 말했다.

김정관 장관은 정부가 국가 경제와 기업에 도움이 될 투자에 대한 구체적인 세부 사항을 구체화하기 위해 미국과 계속 논의할 것이라고 밝혔다.