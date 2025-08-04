아시아
3분 읽기
대한민국 산업통상자원부 장관, 미국의 관세가 수출업체에 미치는 영향에 대해 여전히 우려 표명
도널드 트럼프 미국 대통령과의 지난주 합의에 따라 한국은 반도체와 같은 전략 산업에 2,000억 달러를 포함하여 총 3,500억 달러의 투자 패키지에도 합의했다.
대한민국 산업통상자원부 장관, 미국의 관세가 수출업체에 미치는 영향에 대해 여전히 우려 표명
김정관 산업부 장관은 기업 간담회에서 "전례 없는 15%의 관세가 미국으로 수출하는 기업, 특히 중소기업의 수익성에 미국 현지 기업에 비해 상당한 영향을 미칠 것이라는 우려가 있다"고 밝혔다. / AP
2025년 8월 4일

대한민국 산업통상자원부 장관은 월요일, 한국이 미국과의 관세 협정을 체결함으로써 최악의 시나리오를 피할 수 있었지만, 15%의 관세율로 인해 수출업체에 미칠 잠재적 영향에 대한 우려는 여전히 남아있다고 밝혔다.

이전에 트럼프는 한국과의 무역 협정을 발표하면서 관세를 기존에 위협했던 25%에서 15%로 낮추어 무역 협정에 대한 불확실성을 줄였다.

김정관 산업부 장관은 기업 간담회에서 "전례 없는 15%의 관세가 미국으로 수출하는 기업, 특히 중소기업의 수익성에 미국 현지 기업에 비해 상당한 영향을 미칠 것이라는 우려가 있다"고 말했다.

김정관 장관은 정부가 국가 경제와 기업에 도움이 될 투자에 대한 구체적인 세부 사항을 구체화하기 위해 미국과 계속 논의할 것이라고 밝혔다.

recommended

서울과 워싱턴 간의 합의에 대한 서면 합의는 아직 없으며 투자 펀드의 구조를 포함한 세부 사항에 대해 추가적인 후속 논의가 필요하다고 한국 관리들이 밝혔다.

최태원 SK그룹 회장은 세부 사항 조율이 아직 필요해 거래가 완료됐다고 말하기는 이르다고 밝혔다.

김 장관은 관세 협정 체결 여부와 무관하게 한국이 세계 무역 환경에서 민족주의가 확산되는 새로운 시대에 직면해 장기적인 전략을 모색할 것이라고 덧붙였다.

관련TRT Global - 트럼프의 관세 무역 합의에도 불구하고 대한민국 7월 수출 5.9% 증가
출처:Reuters
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us