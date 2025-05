САЯСАТ 5 мүнөт окуу Кытай менен АКШнын ортосунда жүрүп жаткан тариф талаш - тартышында үстөмдүк кылган ким? Кытай менен АКШнын ортосунда жүрүп жаткан тариф талаш - тартышында үстөмдүк кылган ким? Бажы салыктары Вашингтон жана Пекиндин ортосундагы өз ара жооп кайтаруу түрүндө күч алуу менен экономикалык катастрофалык коркууларын күчөтүп ; адистер, баалардын өсүшү, үзгүлтүккө учураган жеткирүү чынжырлары жана глобалдык экономиканын кыскарышы Бажы салыктары Вашингтон жана Пекиндин ортосундагы өз ара жооп кайтаруу түрүндө күч алуу менен экономикалык катастрофалык коркууларын күчөтүп ; адистер, баалардын өсүшү, үзгүлтүккө учураган жеткирүү чынжырлары жана глобалдык экономиканын кыскарышы Бөлүшүңүз

China has raised tariffs on US imports to 125%, warning it could choke off American access to its market, hours after the White House clarified its own tariffs on China now total 145%. / Reuters Archive