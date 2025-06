Жакынкы Чыгыштагы глобалдык атаандаштык боюнча эл аралык конференция Стамбулдагы Богазичи университетинде башталды. Конференцияда соода түйүндөрүн кайра калыптандыруу жана учурдагы эл аралык маселелер талкууланууда.

“Улуу державалардын атаандаштыгы жана Жакынкы Чыгыш: Соода багыттарын жана тармактарын кайра түзүү” (Great Power Competition & the Middle East: Redrawing Trade Routes and Networks) аттуу эки күндүк конференция Богазичи университети тарабынан Австриянын Эл аралык изилдөө жана өнүктүрүү институту (PLUS Institute), Аль-Жазира изилдөө борбору, Анкарада жайгашкан Саясий, экономикалык жана социалдык изилдөөлөр фонду (SETA) жана Шанхай университетинин Түрк изилдөөлөр борбору менен биргеликте уюштурулду.

Конференцияга Түркия, Австрия, Германия, Кытай, Орусия, Иран, Катар, Улуу Британия жана Франциядан академиктер, стратегдер жана изилдөөчүлөр катышууда.

Конференциянын биринчи күнүндө биринчи сессияда Жакынкы Чыгыштагы улуу державалардын атаандаштыгы жана империялык мурастар талкууланууда. Ошондой эле соода жолдору жана Индия, Орусия, Кытайдын эл аралык соодадагы ролдорунун каралаары күтүлүүдө.

Европанын позициясы жана стратегиялык автономиясы боюнча талкуулар да өткөрүлөт.

Конференциянын экинчи күнүндө болсо Жакынкы Чыгыштагы стратегиялык байланыштар, аймактык аракеттер жана глобалдык стратегиялар, ошондой эле дүйнөдөгү, аймактагы кагылышуулар менен өзгөрүп жаткан иерархиялар жана пайда болгон жаңы глобалдык тартип тууралуу талкуулар болот.

Жалпысынан конференцияда “Бир алкак, бир жол” демилгеси (BRI), Эл аралык Түндүк-Түштүк транспорт коридору (INSTC), Индия-Жакынкы Чыгыш-Европа экономикалык коридору (IMEC) сыяктуу альтернативдүү соода жолдору, энергетикалык коридорлор, нормативдик өзгөрүүлөр жана аймактык кызматташтык талкууланат.