Мухаммед Салах Профессионалдык Футболчулар Ассоциациясынын (PFA) жылдын мыкты эркек оюнчусу наамын үчүнчү жолу утуп алган биринчи оюнчу болуп калды. Ал Ливерпулду Премьер-Лигадагы жеңишке жеткирүүдө чоң роль ойногон.
Египеттик оюнчу өткөн сезондо 29 гол киргизип, 18 ассист жасоо менен Англиянын жогорку лигасындагы Ливерпулду 20-жолу чемпиондукка жеткирди. Бул рекордго теңелген жетишкендик болуп, төрт оюн калганда эле жеңиш камсыздалган.
Салах бул сыйлыкты 2017/18 жана 2021/22 сезондорунда да утуп алган. 33 жаштагы оюнчу акыркы айларда Футбол Жазуучулар ассоциациясынын жана Премьер-Лиганын жылдын мыкты оюнчусу наамдарын да алган.
Астон Вилланын оюнчусу Морган Роджерс жаш оюнчулар арасында жылдын мыктысы деп табылды. Ал Англиянын улуттук командасында дебют жасап, чоң ийгиликтерге жетишкен.
2024/25-жылкы PFA Премьер-Лиганын жылдын командасына Салах менен бирге Ливерпулдун оюнчулары Виржил ван Дейк, Райан Гравенберх жана Алексис Мак Аллистер да кирген.
Рекорд артынан рекорд
Салах 2017-жылы Ливерпулга кошулгандан бери көптөгөн рекорддорду жаңыртты. Бул анын Челсиде ийгиликсиз өткөн карьерасынан кийин мүмкүн эмес деп эсептелген эле.
Биринчи сезондо ал Премьер-Лигада бир сезондо эң көп гол киргизүү рекордун жаңыртып, 32 гол киргизген. Бул рекорд мурда Криштиану Роналду жана Луис Суареске таандык болгон (31 гол).
PFA сыйлыгын алганга бир нече күн калганда, Салах дагы бир рекордду жаңыртты. Ал Премьер-Лиганын ачылыш оюндарында 10 сезон катары менен гол киргизген биринчи оюнчу болуп калды.
Египет үчүн ал 58 гол киргизген, бул көрсөткүч боюнча ал Египеттин мурдагы капитаны Хоссам Хассандан (68 гол) кийинки экинчи орунда турат.
Ливерпулдун күйөрмандары аны "египеттик падыша" деп аташат. Салах апрель айында Ливерпул менен эки жылдык келишимди узартып, Сауд Арабиясынын Премьер-Лигасына өтүү тууралуу ушактарга чекит койгон.