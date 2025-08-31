Президент Режеп Таййип Эрдоган Түрк куралдуу күчтөрүнүн 9 жыл мурдагы төңкөрүш аракетине бөгөт коюлган мезгилге салыштырмалуу дагы да күчтүү экенин айтты.
Эрдоган ишемби күнү борбор шаар Анкарада Улуттук Коргоо университетинин Аскердик колледжинин бүтүрүү жана туу тапшыруу аземинде сөз сүйлөп, Түрк куралдуу күчтөрүнүн жогорку сестенчүүлүлүк күчкө ээ экенин билдирди.
Эрдоган түрк армиясына персонал, машыгуу, техника жана технологиялык мүмкүнчүлүктөр жагынан колдоо көрсөтүүнү уланта тургандарын айтты.
“Бул жумада эле ASELSAN (түрк аскердик электроника өндүрүүчүсү) аркылуу өтө маанилүү жеткирүүлөрдү ишке ашырдык. Армиябызга 47 унаадан турган «Болот купол» системаларын өткөрүп бердик. TEKNOFEST Көгүлтүр мекен иш-чарасында деңиз күчүбүздүн кубатын жакындан көрдүк,” - деп кошумчалады.
Күчтүү байланыштар
Эрдоган 2024-жылдын декабрында Асад режими кулатылгандан бери Сирия менен болгон аскердик кызматташтыкка басым жасап, Түркиянын коңшу Сирия менен кызматташтыгын аскерий машыгуулар менен катар кеңири тармакта кеңейткенин айтты.
“Өлкөбүз жана улутубуз менен байланыш түзгөн аскердик кызматкерлердин бекем мамилелери келечекте чоң мааниге ээ болот деп ишенем. Биз алар менен дайыма байланышта болобуз,” - деген президент, келечектеги биргелешкен долбоорлорго ишенимин билдирди.
2016-жылдагы ийгиликсиз төңкөрүш аракетинде 253 адам каза болуп, 2734 адам жаракат алган. Бул төңкөрүш аракетин ФЕТӨ аттуу террордук уюм уюштурган.