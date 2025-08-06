ТҮРКИЯ
Aselsan жылдын биринчи жарымында рекорддук 1,3 миллиард долларлык экспорт келишимине кол койду
Түрк коргонуу фирмасы январь-июнь мезгилинде кирешеси өткөн жылга салыштырмалуу 11,3 пайызга өсүп 1 миллиард 320 миллион долларга, илимий-изилдөө иштерине кеткен чыгымы 42 пайызга өсүп 572 миллион долларга жетти.
Жылдын биринчи жарымында жаңы келишимдердин жалпы суммасы 2,8 миллиард долларды түздү, бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10% жогору. / AA
Түркиянын коргонуу тармагындагы алдыңкы компаниясы Aselsan шейшемби күнү 2025-жылдын алгачкы алты айында түз жана кыйыр экспорттук келишимдердин жалпы суммасы 1,3 миллиард долларга жеткенин жарыялады. Компания экспортко багытталган өсүү стратегиясын "чечкиндүүлүк менен" улантууда.

2025-жылдын биринчи жарым жылдыгында компаниянын кирешеси 53,7 миллиард түрк лирасына ($1,32 миллиард) жетип, өткөн жылга салыштырмалуу 11,3% өскөн. Бул өсүш абадан коргонуу, электро-оптика, радар, авиация, электрондук согуш, коопсуздук жана курал системалары сыяктуу тармактардагы жеткирүүлөрдүн улануусу менен шартталган.

Жылдын биринчи жарымында жаңы келишимдердин жалпы суммасы 2,8 миллиард долларды түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10% өскөн. Ошол эле учурда, буюртмалардын жалпы көлөмү 30% көбөйүп, 16 миллиард долларга жеткен.

Пайыздарды, салыктарды, амортизацияны жана амортизацияны төлөөгө чейинки киреше (EBITDA) өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу реалдуу түрдө 15% га өсүп, EBITDA маржасы 25% менен 319,7 миллион долларга жетти. Ошол эле мезгилде ASELSANдын буйрутма/киреше катышы бул тармактагы тармактык орточо көрсөткүчтөн ашып, 2 пайызды түздү.

2025-жылдын биринчи жарымында компаниянын изилдөө жана өнүктүрүү (R&D) чыгымдары өткөн жылга салыштырмалуу 42% өсүп, 572 миллион долларга жеткен. Ошол эле учурда, инфраструктуралык инвестицияларга кеткен чыгымдар 100% өсүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу эки эсеге көбөйүп, 104 миллион долларга жеткен.

Aselsan компаниясынын башкы директору Ахмет Акйол 2025-жылдын алгачкы алты айынын финансылык жыйынтыктарын баалап жатып, 2024-жылы башталган Aselsan NEXT программасы компанияга күчтүү финансылык импульс бергенин белгиледи.

"Экинчи чейректеги жыйынтыктар 2025-жылдын биринчи жарымында бул импульсту сактап калгандыгыбызды дагы бир жолу тастыктады," - деди Акйол.

"Бул ийгиликтин артында үч негизги факторду баса белгилесек болот; биринчиден жогорку технологиялык өнүмдөргө жана тез ишке киргизүүгө көңүл буруу, экинчиден натыйжалуулукту жакшыртуу, үчүнчүдөн локализация аракеттери," - деп кошумчалады ал.

Aselsan компаниясынын базар капитализациясы 21 миллиард доллардан ашканын белгилеген Акйол, бул өнүгүү компаниянын инвесторлорунун ишенимин жана анын узак мөөнөттүү потенциалына болгон ишенимин көрсөтүп турганын айтты.

"Жылдын экинчи жарымында да ушул эле чечкиндүүлүк менен алдыга жылууну улантабыз. Биз R&D жана инвестицияларыбызды улантабыз, өзгөчө абадан коргонуу, радар, акылдуу ок-дарылар, багыттоо системалары жана электро-оптика сыяктуу маанилүү тармактарда сериялык өндүрүштүк кубаттуулукту көбөйтөбүз. Экспортко багытталган өсүү стратегиябыз менен жаңы рынокторго чыгабыз," - деп жыйынтыктады ал.

