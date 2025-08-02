Olaszország méltatta Türkiye együttműködését az illegális migrációs áramlások kezelésében, és „kiválónak” nevezte az eredményeket egy Isztambulban tartott háromoldalú csúcstalálkozón, amelyen Líbia is részt vett.

Recep Tayyip Erdoğan török köztársasági elnök, Giorgia Meloni olasz és Abdul Hamid Dibeybe líbiai miniszterelnök találkozott, hogy megvitassák a közös kihívások kezelésére irányuló lépéseket, amelyek közül az illegális migráció kérdése kiemelt helyen szerepelt.

Meloni méltatta a „Türkiyével elért kiváló eredményeket” ezen a téren, és kifejezte érdeklődését a török együttműködésből nyert tapasztalatok alkalmazása iránt, hogy támogassák Líbiát a migráció kezelésében.

„Ebben az összefüggésben Meloni elnök egy sor intézkedést vitatott meg partnereivel, amelyek célja a nemzetközi embercsempész-hálózatok elleni küzdelem, az illegális migráció megelőzésére irányuló erőfeszítések javítása, valamint Líbia támogatása a rá nehezedő migrációs nyomás kezelésében” – áll az olasz kormány közleményében.