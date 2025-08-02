NAGYVILÁG
2 perc olvasás
Olaszország méltatja Türkiye szerepét az illegális migráció visszaszorításában
Erdoğan, Meloni és Dibeybe megállapodtak közös intézkedések bevezetéséről az emberkereskedelmi hálózatok elleni küzdelem, a migrációs áramlások kezelése és a líbiai vezetésű stabilizációs folyamat támogatása érdekében.
Olaszország méltatja Türkiye szerepét az illegális migráció visszaszorításában
Recep Tayyip Erdoğan Isztambulban találkozott Giorgia Melonival. / AA
2025. augusztus 2.

Olaszország méltatta Türkiye együttműködését az illegális migrációs áramlások kezelésében, és „kiválónak” nevezte az eredményeket egy Isztambulban tartott háromoldalú csúcstalálkozón, amelyen Líbia is részt vett.

Recep Tayyip Erdoğan török köztársasági elnök, Giorgia Meloni olasz és Abdul Hamid Dibeybe líbiai miniszterelnök találkozott, hogy megvitassák a közös kihívások kezelésére irányuló lépéseket, amelyek közül az illegális migráció kérdése kiemelt helyen szerepelt.

Meloni méltatta a „Türkiyével elért kiváló eredményeket” ezen a téren, és kifejezte érdeklődését a török együttműködésből nyert tapasztalatok alkalmazása iránt, hogy támogassák Líbiát a migráció kezelésében.

„Ebben az összefüggésben Meloni elnök egy sor intézkedést vitatott meg partnereivel, amelyek célja a nemzetközi embercsempész-hálózatok elleni küzdelem, az illegális migráció megelőzésére irányuló erőfeszítések javítása, valamint Líbia támogatása a rá nehezedő migrációs nyomás kezelésében” – áll az olasz kormány közleményében.

recommended

A vezetők továbbá megerősítették elkötelezettségüket Líbia egysége, függetlensége és politikai stabilitása iránt.

Meloni támogatását fejezte ki egy ENSZ által támogatott, a líbiaiak által vezetett politikai folyamat iránt, amely célja a hiteles választások körülményeinek megteremtése.

A három fél megállapodott abban, hogy újraindítják a technikai szintű megbeszéléseket, hogy konkrét lépéseket határozzanak meg, amelyeket egyértelmű határidő alatt hajtanak végre.

A török Kommunikációs Igazgatóság hangsúlyozta a háromoldalú együttműködés fontosságát a Földközi-tenger térségében felmerülő regionális kihívásokkal, különösen az illegális migrációval szembeni fellépésben.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us