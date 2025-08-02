TÜRKİYE
Fidan török külügyminiszter találkozott a Hamász küldöttségével, és kijelentette, hogy hogy a gázai palesztinok éheztetésére épülő izraeli népirtó politika azt tükrözi, hogy Netanjahu nem veszi komolyan a tűzszünetet.
Fidan: Elfogadhatatlan az izraeli lépések a gázai lakosok kiutasítására, Ciszjordánia annektálására
Izrael azon lépései, amelyek célja a palesztinok elűzése Gázából és a megszállt Ciszjordánia annektálása, elfogadhatatlanok – közölte Hakan Fidan török külügyminiszter Mohammed Ismail Dervis, a Hamász Súra Tanácsának vezetőjével.

A török külügyminisztérium pénteki közlése szerint Fidan Isztambulban találkozott a Dervis vezette Hamász-küldöttséggel.

A Hamász-küldöttség hangsúlyozta, hogy a Gázába érkező humanitárius segély mennyisége messze elmarad a szükségletektől, és bírálta Izrael kompromisszumot nem tűrő álláspontját a tűzszüneti tárgyalások során.

Fidan kijelentette, hogy Izrael népirtó politikát folytat azzal, hogy éhezteti Gáza lakosságát, hozzátéve, hogy ez a megközelítés azt mutatja, Benjamin Netanjahu kormánya nem veszi komolyan a tűzszünet elérését.

Hangsúlyozta, hogy Izrael célja a gázaiak ellenállásának megtörése azzal, hogy elhúzza a tűzszüneti tárgyalásokat és próbálja kikényszeríteni a kitelepítést.

Fidan kiemelte Türkiye támogatását a tárgyalások folytatása mellett, és megjegyezte, hogy egyre növekszik a nemzetközi közösség támogatása a palesztinok iránt.

Hozzátette, hogy a nyilvánosság nyomására egyre több ország ismeri el a palesztin államot, míg Izrael egyre inkább elszigetelődik.

Fidan megerősítette, hogy Türkiye a lehető legerőteljesebben támogatja a palesztin ügyet.

Az izraeli hadsereg elutasította a nemzetközi tűzszüneti felhívásokat, és 2023. október 7. óta brutális offenzívát folytat Gázában, amely során több mint 60 000 palesztint, többségükben nőket és gyermekeket ölt meg. A kíméletlen bombázások elpusztították a régiót és élelmiszerhiányhoz vezettek.

