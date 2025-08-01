Az Egyesült Államok elnöke az Izrael által ostromolt Gázában a növekvő humanitárius katasztrófát elismeri, miközben az amerikai tisztviselők az izraeli irányítás alatt álló, vitatott élelmiszer-elosztó helyszíneket készülnek felülvizsgálni, ahol Tel-Aviv több mint 1 000 palesztint lőtt le.

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump elismerte a palesztinokat érintő súlyos éhínséget a Gázai övezetben, a válsághelyzetet az izraeli blokád és a humanitárius segélyek korlátozása közepette pedig „szörnyűnek” nevezte.

„Ez szörnyű, ami ott történik. Igen, ez egy szörnyű dolog. Az emberek nagyon éhesek” – mondta el Trump a tegnapi nap folyamán az újságíróknak a Fehér Házban. „Ez egy borzalmas helyzet.”

Az amerikai elnök azonban nem említette meg Izraelt, amely több mint 1 000 palesztin halálát okozta a segélyelosztó helyek közelében kialakult sorokban.

Trump kijelentései akkor hangzottak el, amikor a különmegbízottja, Steve Witkoff és az Egyesült Államok izraeli nagykövete, Mike Huckabee Gázába készülnek ellátogatni annak érdekében, hogy felmérjék az izraeli üzemeltetésű, vitatott GHF segélyelosztó helyeket, és új segélyezési stratégiát dolgozzanak ki.