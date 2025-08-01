Az Egyesült Államok elnöke az Izrael által ostromolt Gázában a növekvő humanitárius katasztrófát elismeri, miközben az amerikai tisztviselők az izraeli irányítás alatt álló, vitatott élelmiszer-elosztó helyszíneket készülnek felülvizsgálni, ahol Tel-Aviv több mint 1 000 palesztint lőtt le.
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump elismerte a palesztinokat érintő súlyos éhínséget a Gázai övezetben, a válsághelyzetet az izraeli blokád és a humanitárius segélyek korlátozása közepette pedig „szörnyűnek” nevezte.
„Ez szörnyű, ami ott történik. Igen, ez egy szörnyű dolog. Az emberek nagyon éhesek” – mondta el Trump a tegnapi nap folyamán az újságíróknak a Fehér Házban. „Ez egy borzalmas helyzet.”
Az amerikai elnök azonban nem említette meg Izraelt, amely több mint 1 000 palesztin halálát okozta a segélyelosztó helyek közelében kialakult sorokban.
Trump kijelentései akkor hangzottak el, amikor a különmegbízottja, Steve Witkoff és az Egyesült Államok izraeli nagykövete, Mike Huckabee Gázába készülnek ellátogatni annak érdekében, hogy felmérjék az izraeli üzemeltetésű, vitatott GHF segélyelosztó helyeket, és új segélyezési stratégiát dolgozzanak ki.
„Gázába fognak utazni, hogy megvizsgálják a jelenlegi elosztó helyeket, valamint egy tervet biztosítsanak több élelmiszer szállítására, illetve találkozzanak a helyi gázaiakkal, hogy első kézből halljanak a helyzet súlyosságáról” – mondta el Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője.
Leavitt nem pontosította, hogy mely „helyi gázaiakkal” találkoznak majd a tisztviselők.
A látogatás egy „nagyon eredményes” találkozót követ, amely Witkoff, Huckabee és az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu között zajlott le Tel-Avivban – tette hozzá Leavitt.
Hozzátette, a két megbízott azonnal tájékoztatni fogja az elnököt visszatérésük után a segélyszállítási terv véglegesítése érdekében.
Az utazásra a Gázai övezetben tapasztalható éhínségválság miatti növekvő nemzetközi aggodalmak közepette kerül sor, ahol Izrael március 2. óta szinte teljes blokádot vezetett be, megakadályozva minden segélykonvoj bejutását az ENSZ és segélyszervezetek sürgető felhívásai ellenére.