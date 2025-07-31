GAZDASÁG-TECHNOLÓGIA
2 perc olvasás
Trump aláírta a brazíliai termékekre vonatkozó 50%-os elnöki rendeletet
Trump a döntést Brazília korábbi elnöke, Jair Bolsonaro elleni vádemelés alapján jogi vészhelyzetre hivatkozva hozta meg, és vet ki súlyos vámokat Brazíliára, valamint szankciókat vezet be egy vezető bíró ellen.
Trump aláírta a brazíliai termékekre vonatkozó 50%-os elnöki rendeletet
Trump aláírta a brazíliai termékekre vonatkozó 50%-os elnöki rendeletet / AP
2025. július 31.

Donald Trump, amerikai elnök aláírt egy rendeletet, amely 50 százalékos vámot vet ki a brazil árukra. A lépést azzal indokolta, hogy Brazília bánásmódja Jair Bolsonaro korábbi elnökkel szemben, valamint a közösségi média felületek állítólagos cenzúrája gazdasági vészhelyzetet teremtett.

A szerdán kiadott rendelet egy 1977-es törvényre hivatkozik, amely lehetővé teszi a vámok kivetését nemzeti vészhelyzet esetén. Ebben az esetben Trump Brazília igazságszolgáltatását az Egyesült Államok érdekeire nézve fenyegetésként jelölte meg, különösen Bolsonaro elleni eljárásai és a technológiai cégekkel szemben alkalmazott nyomásgyakorlás miatt.

Trump először július 9-én fenyegetett vámokkal egy Luiz Inácio Lula da Silva elnöknek írt levélben. Akkoriban a jogi alap nem volt egyértelmű, mivel az Egyesült Államok tavaly 6,8 milliárd dolláros kereskedelmi többletet könyvelt el Brazíliával szemben az amerikai Népszámlálási Hivatal adatai szerint – nem pedig hiányt.

A Fehér Ház közleménye szerint Brazília bíróságai megpróbálták "kényszeríteni a közösségi média cégeket és blokkolni a felhasználóikat," bár konkrét platformokat nem neveztek meg. Azonban Brazíliában nemrégiben hozott bírósági határozatok olyan cégeket céloztak meg, mint az X és a Rumble.

recommended

Szoros kapcsolat

Trump nyilvánosan szolidaritást vállalt Bolsonaróval, aki ellen jelenleg eljárás folyik, mert állítólag megpróbált hatalmon maradni, miután elvesztette a 2022-es elnökválasztást Lula ellen. Trump hasonló jogi problémákkal néz szembe az Egyesült Államokban a 2020-as választás eredményének megkérdőjelezése miatt.

Szintén szerdán az amerikai Pénzügyminisztérium szankciókat jelentett be Alexandre de Moraes, a brazil Legfelsőbb Bíróság bírája ellen, azzal vádolva őt, hogy korlátozza a szólásszabadságot. Azonban Moraes felügyeli a Bolsonaro elleni büntetőeljárást.

Július 18-án az amerikai Külügyminisztérium vízumkorlátozásokat vezetett be több brazil igazságügyi tisztviselő, köztük de Moraes ellen.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us