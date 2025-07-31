Donald Trump, amerikai elnök aláírt egy rendeletet, amely 50 százalékos vámot vet ki a brazil árukra. A lépést azzal indokolta, hogy Brazília bánásmódja Jair Bolsonaro korábbi elnökkel szemben, valamint a közösségi média felületek állítólagos cenzúrája gazdasági vészhelyzetet teremtett.

A szerdán kiadott rendelet egy 1977-es törvényre hivatkozik, amely lehetővé teszi a vámok kivetését nemzeti vészhelyzet esetén. Ebben az esetben Trump Brazília igazságszolgáltatását az Egyesült Államok érdekeire nézve fenyegetésként jelölte meg, különösen Bolsonaro elleni eljárásai és a technológiai cégekkel szemben alkalmazott nyomásgyakorlás miatt.

Trump először július 9-én fenyegetett vámokkal egy Luiz Inácio Lula da Silva elnöknek írt levélben. Akkoriban a jogi alap nem volt egyértelmű, mivel az Egyesült Államok tavaly 6,8 milliárd dolláros kereskedelmi többletet könyvelt el Brazíliával szemben az amerikai Népszámlálási Hivatal adatai szerint – nem pedig hiányt.

A Fehér Ház közleménye szerint Brazília bíróságai megpróbálták "kényszeríteni a közösségi média cégeket és blokkolni a felhasználóikat," bár konkrét platformokat nem neveztek meg. Azonban Brazíliában nemrégiben hozott bírósági határozatok olyan cégeket céloztak meg, mint az X és a Rumble.