Szingapúr „elvben készen áll” arra, hogy elismerje a palesztin államotAzonban a legfontosabb szempont az, hogy egy ilyen lépés elősegítse a béke és a tárgyalásos kétállami megoldás felé való haladást – mondta az ország képviselője.

Kevin Cheok, a szingapúri Külügyminisztérium Ázsia-Csendes-óceáni ügyekért felelős helyettes titkára, kedden New Yorkban, az ENSZ palesztinai magas szintű konferenciáján tette meg ezt a nyilatkozatot.

„Szingapúr következetesen támogatta a palesztinok jogát saját hazájukhoz, egy tárgyalásos kétállami megoldás alapján, összhangban az ENSZ Biztonsági Tanácsának releváns határozataival. Határozottan hisszük, hogy ez az egyetlen életképes út egy átfogó, igazságos és tartós megoldás elérése érdekében ebben a régóta fennálló konfliktusban. Ennek érdekében elvben készen állunk arra, hogy elismerjük a Palesztin Államot” – mondta el Cheok.

Hozzátette, hogy Szingapúr hajlandó hozzájárulni Gáza újjáépítéséhez, miután létrejött egy állandó tűzszüneti megállapodás.

„Felszólítjuk az izraeli kormányt, hogy azonnal oldja fel azokat a korlátozásokat, amelyek akadályozzák a sürgősen szükséges humanitárius segítségnyújtást” – mondta, miközben tűzszünetet sürgetett.

„Előre tekintve fontolóra vesszük egy orvosi csapat kiküldését a térségbe a gázai betegek kezelésének segítése érdekében. Hosszabb távon készen állunk hozzájárulni Gáza újjáépítéséhez, amint állandó tűzszüneti megállapodás születik” – tette hozzá a képviselő. Továbbá felszólította az izraelieket és a palesztinokat, hogy térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz.