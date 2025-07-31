A csendes-óceáni térségben vissazvonták a szökőár-riasztásokat, lehetővé téve, hogy milliók térjenek vissza otthonaikba, miután egy hatalmas tengeralatti földrengés rázta meg Oroszország Kamcsatka-félszigetét.
A 8,8-as erősségű rengés, amely a 1900 óta világszerte mért legerősebbek közé tartozik, szökőár-riasztást váltott ki több mint egy tucat országban, köztük Japánban, az Egyesült Államokban és Ecuadorban.
Az előrejelzések szerint a hullámok egyes területeken akár négy méter magas lehetnek, ami széles körű fennakadásokat okozhat.
Peru a Csendes-óceán partjainál lévő kikötőinek több mint felét lezárta, míg Hawaii Maui szigetére irányuló és onnan induló járatokat törölték.
Szerda estétől azonban, ahogy a katasztrófától való félelem enyhült, az országok sorra csökkenteni kezdték a riasztás szintjét, vagy teljesen visszavonták azokat.
Japánban közel kétmillió embert szólítottak fel arra, hogy vonuljanak magasabban fekvő területekre, mielőtt a riasztásokat visszavonták.
A fukusimai atomerőművet – amelyet 2011-ben egy szökőár pusztított el – elővigyázatosságból rövid időre kiürítették.
A helyi médiában megjelent hírek szerint az egyetlen halálos áldozat egy japán nő volt, aki autójával egy szikláról zuhant le, miközben menekülni próbált.
Chilében 1,4 millió embert rendeltek el a partvidékről való távozásra, a belügyminisztérium közleménye szerint „talán az ország történetének legnagyobb evakuálását” hajtották végre.
A hatóságok nem jelentettek áldozatokat vagy károkat, 60 centiméter magas hullámokról számoltak be.
Ecuador Galápagos-szigetein, ahol akár három méteres hullámokat is vártak, a tenger vízszintje alig több mint egy métert emelkedett, és nem okozott károkat.
„Minden rendben, visszatérek dolgozni” – mondta Isabel Grijalva, a Santa Cruz sziget lakója.
A bejelentések, a vészhelyzeti figyelmeztetések és a parkok bezárása miatt a strandok és a tengerparti látványosságok üresek voltak.
A turistákat gyorsan evakuálták a kirándulóhajókról, és az érintett területeken zárva tartanak az iskolák.
Oroszországban pusztított leginkább
A szökőár legsúlyosabb következményei Oroszországban jelentkeztek, ahol a szökőárhullám Szevero-Kurilszk kikötővárosát érte el, elárasztva a helyi halfeldolgozó üzemet, és a szárazföldre sodorva a törmeléket.
Az orosz közszolgálati televízió által közvetített felvételeken épületek és berendezések láthatók, amelyeket a tengerre sodort ki a víz.
Erősségéhez képest a földrengés kisebb károkat és sérüléseket okozott Oroszország távol-keleti részén.
A tudósok arról is beszámoltak, hogy a Kljucsevszkoj vulkán nem sokkal a földrengés után kitört, amely „izzó lávát” lövellt ki magából, és robbanások is láthatóak voltak.
Az Egyesült Államok Geológiai Szolgálata szerint ez a földrengés az 1900 óta világszerte mért 10 legerősebb földrengés között volt.
A földrengést több tucat utórengés követte, köztük egy 6,9-es erősségű.
Orosz szeizmológusok arra figyelmeztettek, hogy a következő napokban akár 7,0-es erősségű utórengések is előfordulhatnak.