A csendes-óceáni térségben vissazvonták a szökőár-riasztásokat, lehetővé téve, hogy milliók térjenek vissza otthonaikba, miután egy hatalmas tengeralatti földrengés rázta meg Oroszország Kamcsatka-félszigetét.

A 8,8-as erősségű rengés, amely a 1900 óta világszerte mért legerősebbek közé tartozik, szökőár-riasztást váltott ki több mint egy tucat országban, köztük Japánban, az Egyesült Államokban és Ecuadorban.

Az előrejelzések szerint a hullámok egyes területeken akár négy méter magas lehetnek, ami széles körű fennakadásokat okozhat.

Peru a Csendes-óceán partjainál lévő kikötőinek több mint felét lezárta, míg Hawaii Maui szigetére irányuló és onnan induló járatokat törölték.

Szerda estétől azonban, ahogy a katasztrófától való félelem enyhült, az országok sorra csökkenteni kezdték a riasztás szintjét, vagy teljesen visszavonták azokat.

Japánban közel kétmillió embert szólítottak fel arra, hogy vonuljanak magasabban fekvő területekre, mielőtt a riasztásokat visszavonták.

A fukusimai atomerőművet – amelyet 2011-ben egy szökőár pusztított el – elővigyázatosságból rövid időre kiürítették.

A helyi médiában megjelent hírek szerint az egyetlen halálos áldozat egy japán nő volt, aki autójával egy szikláról zuhant le, miközben menekülni próbált.

Chilében 1,4 millió embert rendeltek el a partvidékről való távozásra, a belügyminisztérium közleménye szerint „talán az ország történetének legnagyobb evakuálását” hajtották végre.

A hatóságok nem jelentettek áldozatokat vagy károkat, 60 centiméter magas hullámokról számoltak be.

Ecuador Galápagos-szigetein, ahol akár három méteres hullámokat is vártak, a tenger vízszintje alig több mint egy métert emelkedett, és nem okozott károkat.