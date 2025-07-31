Badr Abdelatty, egyiptomi külügyminiszter szerdán telefonon egyeztetett a szudáni kollégájával, Omar Siddiqkal a szudáni béke elérésére irányuló erőfeszítésekről.
A két fél áttekintette „Egyiptom azon erőfeszítéseit, amelyek célja a béke és stabilitás megteremtése Szudánban, valamint a szudáni nép erőforrásainak megőrzése, beleértve azokat a tárgyalásokat is, amelyek a Szudánnal foglalkozó nemzetközi kvartett keretében zajlanak, amelyben Egyiptom is részt vesz” – áll az egyiptomi külügyminisztérium közleményében.
Abdelatty megerősítette Egyiptom folyamatos támogatását „Szudán szuverenitása, nemzeti intézményei, valamint az ország egysége és területi integritása iránt. Továbbá kihangsúlyozta, Egyiptom elutasít „minden olyan lépést, amely veszélyeztetné Szudán egységét.”
Siddiq köszönetét fejezte ki „Egyiptom folyamatos támogatásáért Szudán szuverenitása és biztonsága iránt”, illetve reményét fejezte ki, miszerint „tovább fejleszthetik a két ország közötti bilaterális kapcsolatokat” – tette hozzá a közlemény.
Szombaton a Szudáni Alapító Szövetség, amelyet a félkatonai Gyors Támogatási Erők (RSF) vezetnek, bejelentette egy párhuzamos kormány megalakítását, amelyet az RSF parancsnoka, Mohamed Hamdan Dagalo vezet.
Az RSF és több szövetséges csoport február 22-én Kenyában aláírt egy chartát, amelyben elkötelezték magukat egy párhuzamos kormány létrehozása mellett Szudánban.
A hadsereg és az RSF 2023 áprilisa óta háborúban áll, amely az ENSZ és a helyi hatóságok szerint több mint 20 000 ember életét követelte, valamint 14 millió embert kényszerített lakóhelye elhagyására. Az amerikai egyetemek kutatásai azonban a halálos áldozatok számát körülbelül 130 000-re becsülik.