Badr Abdelatty, egyiptomi külügyminiszter szerdán telefonon egyeztetett a szudáni kollégájával, Omar Siddiqkal a szudáni béke elérésére irányuló erőfeszítésekről.

A két fél áttekintette „Egyiptom azon erőfeszítéseit, amelyek célja a béke és stabilitás megteremtése Szudánban, valamint a szudáni nép erőforrásainak megőrzése, beleértve azokat a tárgyalásokat is, amelyek a Szudánnal foglalkozó nemzetközi kvartett keretében zajlanak, amelyben Egyiptom is részt vesz” – áll az egyiptomi külügyminisztérium közleményében.

Abdelatty megerősítette Egyiptom folyamatos támogatását „Szudán szuverenitása, nemzeti intézményei, valamint az ország egysége és területi integritása iránt. Továbbá kihangsúlyozta, Egyiptom elutasít „minden olyan lépést, amely veszélyeztetné Szudán egységét.”

Siddiq köszönetét fejezte ki „Egyiptom folyamatos támogatásáért Szudán szuverenitása és biztonsága iránt”, illetve reményét fejezte ki, miszerint „tovább fejleszthetik a két ország közötti bilaterális kapcsolatokat” – tette hozzá a közlemény.