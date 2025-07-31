NAGYVILÁG
2 perc olvasás
Az egyiptomi és szudáni külügyminiszterek megvitatták a szudáni békére irányuló erőfeszítéseket
A szudáni miniszter kifejezte elismerését „Egyiptom folyamatos támogatásáért Szudán szuverenitása és biztonsága iránt”.
Az egyiptomi és szudáni külügyminiszterek megvitatták a szudáni békére irányuló erőfeszítéseket
FÁJLFÉNYKÉP: Szudáni menekültek Csádban keresnek menedéket / Reuters
2025. július 31.

Badr Abdelatty, egyiptomi külügyminiszter szerdán telefonon egyeztetett a szudáni kollégájával, Omar Siddiqkal a szudáni béke elérésére irányuló erőfeszítésekről.

A két fél áttekintette „Egyiptom azon erőfeszítéseit, amelyek célja a béke és stabilitás megteremtése Szudánban, valamint a szudáni nép erőforrásainak megőrzése, beleértve azokat a tárgyalásokat is, amelyek a Szudánnal foglalkozó nemzetközi kvartett keretében zajlanak, amelyben Egyiptom is részt vesz” – áll az egyiptomi külügyminisztérium közleményében.

Abdelatty megerősítette Egyiptom folyamatos támogatását „Szudán szuverenitása, nemzeti intézményei, valamint az ország egysége és területi integritása iránt. Továbbá kihangsúlyozta, Egyiptom elutasít „minden olyan lépést, amely veszélyeztetné Szudán egységét.”

Siddiq köszönetét fejezte ki „Egyiptom folyamatos támogatásáért Szudán szuverenitása és biztonsága iránt”, illetve reményét fejezte ki, miszerint „tovább fejleszthetik a két ország közötti bilaterális kapcsolatokat” – tette hozzá a közlemény.

recommended

Szombaton a Szudáni Alapító Szövetség, amelyet a félkatonai Gyors Támogatási Erők (RSF) vezetnek, bejelentette egy párhuzamos kormány megalakítását, amelyet az RSF parancsnoka, Mohamed Hamdan Dagalo vezet.

Az RSF és több szövetséges csoport február 22-én Kenyában aláírt egy chartát, amelyben elkötelezték magukat egy párhuzamos kormány létrehozása mellett Szudánban.

A hadsereg és az RSF 2023 áprilisa óta háborúban áll, amely az ENSZ és a helyi hatóságok szerint több mint 20 000 ember életét követelte, valamint 14 millió embert kényszerített lakóhelye elhagyására. Az amerikai egyetemek kutatásai azonban a halálos áldozatok számát körülbelül 130 000-re becsülik.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us