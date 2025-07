Trump legutóbbi nyilatkozata azután hangzott el, hogy a The Financial Times című napilap kedden arról számolt be, hogy Trump arra biztatta Ukrajnát, hogy fokozza az Oroszország elleni támadásokat. Azt állították, hogy Trump megkérdezte Zelenszkijtől, hogy Moszkvát meg lehetne-e támadni, ha az Egyesült Államokból nagy hatótávolságú fegyvereket szállítanának.

“Több fegyvert küldenek Kijevbe, és hogy keményebb álláspontot képviselnek Oroszországgal szemben az ukrajnai katonai agresszió miatt”-jelentette be Trump amerikai elnök, aki 50 napot adott a Kremlnek, kijelentette, hogy újabb nagyszabású gazdasági szankciókat vezetnek be, ha a konfliktusok nem szűnnek meg.

Trump és Mark Rutte NATO-főtitkár olyan megállapodást jelentett be, amelynek értelmében az európai NATO-országok több milliárd dollár értékben vásárolnának fegyvereket az Egyesült Államoktól, köztük Patriot rakétavédelmi rendszereket, és azokat Ukrajnába szállítanák.

Míg Trump régóta bírálja az Egyesült Államok szerepét Ukrajna felfegyverzésében, a NATO hangsúlyozta, hogy a Kijevnek küldött fegyverek nagy részéért most Európa felel.

Másrészt olyan európai országok, mint Németország, Dánia, Svédország és Hollandia bejelentették, hogy csatlakozni fognak az új amerikai tervhez, vagy fontolgatják a csatlakozásukat.

Az USA-nak meg kell osztania a terhet Ukrajna felfegyverzésében

Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint az USA-nak meg kell osztania a terhet Ukrajna felfegyverzésében.

"Üdvözöljük Trump elnök döntését, hogy több fegyvert küld Ukrajnának, de szeretnénk, ha az USA megosztaná a terhet" - mondta Kallas az uniós külügyminiszterek brüsszeli találkozója után. Azt is mondta: "Ha megígéri, hogy fegyvereket ad, és azt mondja, hogy valaki más fogja fizetni, akkor azt nem igazán önök adják".

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden azt mondta, hogy az Ukrajnának nyújtandó katonai segélyről szóló amerikai, NATO- és uniós döntések egyre jobban fogják ösztönözni Kijevet a háborúra.

“Az Európai Unió nyilatkozatai egyre jobban fokozzák a konfliktust, ahelyett, hogy ösztönöznének a béke megteremtésére”-így fogalmazott Peszkov, arra is kitérve, hogy Oroszország továbbra is nyitott a közvetlen tárgyalásokra Ukrajnával, és várja a harmadik tárgyalási forduló időpontjára vonatkozó javaslatokat.

"Készen állunk, de Kijevtől nem kaptunk semmilyen javaslatot. Washington és Európa azt állítja, hogy párbeszédet akar, de a tetteik ennek az ellenkezőjét mutatják" - tette hozzá Peszkov.