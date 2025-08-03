TÉRSÉGI HÍREK
1 perc olvasás
Letartóztatottak egy 'háborús bűnöst' Szíriában a civilek ellen elkövetett visszaélések miatt
A szíriai belügyminisztérium közleménye szerint Nabil Driousi számos háborús bűncselekményben vett részt a forradalom idején.
Letartóztatottak egy 'háborús bűnöst' Szíriában a civilek ellen elkövetett visszaélések miatt
Letartóztatottak egy 'háborús bűnöst' Szíriában a civilek ellen elkövetett visszaélések miatt / AA
2025. augusztus 3.

A szíriai belügyminisztérium bejelentette, hogy Nabil Driousit a biztonsági erők letartóztatták, mivel részt vett „háborús bűncselekményekben”, amelyeket a Bassár el-Aszad rezsim elleni felkelés során követtek el.

„A Latakia északi vidéki részén működő belbiztonsági egység letartóztatta Nabil Driousi bűnözőt, aki számos háborús bűncselekményben vett részt a szíriai forradalom idején, valamint a rezsimellenes területeken végrehajtott elnyomó műveletekben” – áll a közleményben.

Driousi részt vett a civilek elleni súlyos jogsértésekben, beleértve az elesett emberek holttestének megcsonkítását” - áll a közleményben, hozzátéve: „Az illetékes bíróság elé került, hogy megtegyék a szükséges jogi lépéseket ellene.”

recommended

A közel 25 éve hatalmon lévő elnök, Bassár el-Aszád decemberben Oroszországba menekült, ez vége volt a Baasz Párt 1963 óta tartó uralmának.

Januárban új szíriai kormányt alakított meg Ahmed al-Saraa.

