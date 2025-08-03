A Palesztin Vörös Félhold, segélyszervezet (PRCS) arról számolt be, hogy az izraeli hadsereg vasárnap támadást intézett a Gáza délére eső székhelye ellen, a segélyszervezet egyik munkatársa életét vesztette.

„A Palesztin Vörös Félhold segélyszervezet (PRCS) egyik munkatársa meghalt, három másik pedig megsérült a szervezet han-juniszi székhelye ellen irányult izraeli légicsapásban, amelynek következtében tűz ütött ki az épület első emeletén” – írta a PRCS az X-en.

A támadás az épület első emeletét érte, ahol tűz keletkezett, és jelentős kár keletkezett – áll a PRCS közleményében.

A támadásra azt követően került sor, hogy Steve Witkoff, amerikai különmegbízott meglátogatta Gázát, hogy helyszínen vizsgálja meg a humanitárius segélyszállítmányok eljuttatására tett erőfeszítéseket a súlyosan érintett palesztin területen, ahol az éhínség és a szűkösség következtében a halálesetek száma megnövekedett.