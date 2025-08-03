A Palesztin Vörös Félhold, segélyszervezet (PRCS) arról számolt be, hogy az izraeli hadsereg vasárnap támadást intézett a Gáza délére eső székhelye ellen, a segélyszervezet egyik munkatársa életét vesztette.
„A Palesztin Vörös Félhold segélyszervezet (PRCS) egyik munkatársa meghalt, három másik pedig megsérült a szervezet han-juniszi székhelye ellen irányult izraeli légicsapásban, amelynek következtében tűz ütött ki az épület első emeletén” – írta a PRCS az X-en.
A támadás az épület első emeletét érte, ahol tűz keletkezett, és jelentős kár keletkezett – áll a PRCS közleményében.
A támadásra azt követően került sor, hogy Steve Witkoff, amerikai különmegbízott meglátogatta Gázát, hogy helyszínen vizsgálja meg a humanitárius segélyszállítmányok eljuttatására tett erőfeszítéseket a súlyosan érintett palesztin területen, ahol az éhínség és a szűkösség következtében a halálesetek száma megnövekedett.
„Gáza most egy nagy éhínség küszöbén áll. Az emberek nem azért éheznek, mert nincs élelmiszer, hanem mert a hozzáférés akadályozott, a helyi agrár-élelmiszeripari rendszerek összeomlottak, és a családok már a legalapvetőbb megélhetést sem tudják fenntartani” – mondta Qu Dongyu, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezetének (FAO) főigazgatója.
Az izraeli hadsereg 2023. október 7-e óta folytat brutális offenzívát Gáza ellen, amely során több mint 60 300 palesztin vesztette életét.
A szüntelen bombázások alatt álló terület romba dőlt, és miközben élelmiszerhiánnyal küzd.