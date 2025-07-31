Donald Trump elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok és Dél-Korea új kereskedelmi megállapodást kötött, amely 15 százalékos vámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló dél-koreai exporttermékekre.

„Elégedetten jelentem be, hogy az Amerikai Egyesült Államok teljes és átfogó kereskedelmi megállapodást kötött a Koreai Köztársasággal” – írta Trump szerdán a Truth Social felületén.

Arról számolt be, hogy a megállapodás tartalmazza Dél-Korea kötelezettségvállalását arra, hogy 350 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban, amely „az Egyesült Államok tulajdonában és irányítása alatt áll majd, és az ő mint elnök választja ki őket.”

Trump hozzátette, hogy Dél-Korea 100 milliárd dollár értékben vásárol cseppfolyósított földgázt (LNG) és egyéb energiaforrásokat. „Dél-Korea jelentős összeget fektet be saját beruházási céljaira” – fogalmazott az amerikai elnök.