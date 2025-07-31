GAZDASÁG-TECHNOLÓGIA
1 perc olvasás
Trump: Kereskedelmi megállapodást kötött az USA és Dél-Korea
Trump bejelentette az új kereskedelmi megállapodást, amelynek értelmében Dél-Koreának 350 milliárd dollárt kell fizetnie az Egyesült Államok által ellenőrzött beruházásokért, és el kell fogadnia az exportjára kivetett vámokat.
Trump: Kereskedelmi megállapodást kötött az USA és Dél-Korea
Az USA 15 százalékos vámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló dél-koreai exporttermékekre. / AP
2025. július 31.

Donald Trump elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok és Dél-Korea új kereskedelmi megállapodást kötött, amely 15 százalékos vámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló dél-koreai exporttermékekre.

„Elégedetten jelentem be, hogy az Amerikai Egyesült Államok teljes és átfogó kereskedelmi megállapodást kötött a Koreai Köztársasággal” – írta Trump szerdán a Truth Social felületén.

Arról számolt be, hogy a megállapodás tartalmazza Dél-Korea kötelezettségvállalását arra, hogy 350 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban, amely „az Egyesült Államok tulajdonában és irányítása alatt áll majd, és az ő mint elnök választja ki őket.”

Trump hozzátette, hogy Dél-Korea 100 milliárd dollár értékben vásárol cseppfolyósított földgázt (LNG) és egyéb energiaforrásokat. „Dél-Korea jelentős összeget fektet be saját beruházási céljaira” – fogalmazott az amerikai elnök.

recommended

A megállapodás részeként Trump elmondta, hogy Dél-Korea teljes mértékben megnyitja piacait az amerikai termékek, különösen az autók, teherautók és mezőgazdasági termékek előtt.

Cserébe az Egyesült Államokba irányuló dél-koreai exporttermékekre 15%-os vámot vetnek ki, míg az amerikai áruk vámmentesen juthatnak be Dél-Koreába.

A hét elején Trump azt is közölte, hogy kormánya kereskedelmi megállapodást kötött Pakisztánnal, és további országokkal folytatnak tárgyalásokat az augusztus 1-jére kitűzött határidő előtt.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us