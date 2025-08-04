Az intenzív monszunesők káoszt okoztak Kelet-Ázsiában, több ezer embert kényszerítve otthonuk elhagyására, és halálos áldozatokat követelve Dél-Koreában, Kínában és Tajvanon.

“Dél-Korea déli régióiban több mint 2500 lakost evakuáltak villámárvizek és földcsuszamlások miatt. Összesen 2523 ember keresett menedéket hat nagyobb déli városban és tartományban – Busanban, Gwangjuban, Dél-Chungcheongban, Dél-Jeollában, Észak-Gyeongsanban és Dél-Gyeongsangban – az esőzések következtében”-így áll a Yonhap Hírügynökség a Központi Katasztrófavédelmi és Biztonsági Intézkedési Központra hivatkozva.

A délnyugati Muan körzet volt a leginkább érintett terület; szombat éjféltől hétfő reggelig 289,6 milliméter csapadék hullott. Egy 60 év körüli férfit holtan találtak egy patakmederben Muanban, de a hatóságok még vizsgálják, hogy a halálnak köze van-e az esőzésekhez.

A Koreai Meteorológiai Szolgálat szerint az ország egész területén folytatódnak a heves esőzések, és Gyeongsang déli részén és a környező régiókban továbbra is záporok várhatók. Az esőzések enyhülést hoztak a folytatódó hőhullámok után, és egyes régiókban a hőhullámra vonatkozó figyelmeztetéseket is visszavonták. A hőmérséklet várhatóan 29 °C és 34 °C (84,2 °F és 93,2 °F) között mozog.

Peking legpusztítóbb áradása

2012 óta a fővárost sújtó legsúlyosabb árvízban több tucat ember vesztette életét, és egy héttel később Peking figyelmeztette lakóit, hogy készüljenek fel egy újabb heves esőzésekre a hegyvidéki külvárosokban.

Meteorológiai szakértők figyelmeztették, hogy déltől kezdve hat órán keresztül Peking egyes részein akár 200 mm csapadék is hullhat.

Ez a figyelmeztetés akkor érkezett, amikor a hatóságok az elavult árvízvédelmi rendszerek megerősítésén, az időjárás-előrejelzések javításán és az evakuációs tervek frissítésén dolgoztak. Az ország egész területén az árvízvízből holttesteket emeltek ki, és a Hebei tartományban egy egészségügyi táborban legalább három ember meghalt.