Az intenzív monszunesők káoszt okoztak Kelet-Ázsiában, több ezer embert kényszerítve otthonuk elhagyására, és halálos áldozatokat követelve Dél-Koreában, Kínában és Tajvanon.
“Dél-Korea déli régióiban több mint 2500 lakost evakuáltak villámárvizek és földcsuszamlások miatt. Összesen 2523 ember keresett menedéket hat nagyobb déli városban és tartományban – Busanban, Gwangjuban, Dél-Chungcheongban, Dél-Jeollában, Észak-Gyeongsanban és Dél-Gyeongsangban – az esőzések következtében”-így áll a Yonhap Hírügynökség a Központi Katasztrófavédelmi és Biztonsági Intézkedési Központra hivatkozva.
A délnyugati Muan körzet volt a leginkább érintett terület; szombat éjféltől hétfő reggelig 289,6 milliméter csapadék hullott. Egy 60 év körüli férfit holtan találtak egy patakmederben Muanban, de a hatóságok még vizsgálják, hogy a halálnak köze van-e az esőzésekhez.
A Koreai Meteorológiai Szolgálat szerint az ország egész területén folytatódnak a heves esőzések, és Gyeongsang déli részén és a környező régiókban továbbra is záporok várhatók. Az esőzések enyhülést hoztak a folytatódó hőhullámok után, és egyes régiókban a hőhullámra vonatkozó figyelmeztetéseket is visszavonták. A hőmérséklet várhatóan 29 °C és 34 °C (84,2 °F és 93,2 °F) között mozog.
Peking legpusztítóbb áradása
2012 óta a fővárost sújtó legsúlyosabb árvízban több tucat ember vesztette életét, és egy héttel később Peking figyelmeztette lakóit, hogy készüljenek fel egy újabb heves esőzésekre a hegyvidéki külvárosokban.
Meteorológiai szakértők figyelmeztették, hogy déltől kezdve hat órán keresztül Peking egyes részein akár 200 mm csapadék is hullhat.
Ez a figyelmeztetés akkor érkezett, amikor a hatóságok az elavult árvízvédelmi rendszerek megerősítésén, az időjárás-előrejelzések javításán és az evakuációs tervek frissítésén dolgoztak. Az ország egész területén az árvízvízből holttesteket emeltek ki, és a Hebei tartományban egy egészségügyi táborban legalább három ember meghalt.
Az elmúlt hónap végén, Pekingben több napig tartó heves esőzések után legalább 44 ember vesztette életét. Az áldozatok többsége a város északkeleti részén, Miyun körzetében egy idősek otthonában tartózkodott, ahol a gyorsan emelkedő vízszintre nem voltak felkészülve. Ezek a halálesetek arra késztették a hatóságokat, hogy elismerjék a szélsőséges időjárási körülményekre való felkészültség terén fennálló hiányosságokat.
Rekordmennyiségű csapadék Tajvanon
Tajvanon az elmúlt héten egyes régiókban több mint két méter csapadék hullott, ami négy ember halálát okozta, valamint árvizeket és földcsuszamlásokat eredményezett a központi és déli régiókban.
„Rossz időjárási körülmények miatt négy ember életét vesztette, három ember eltűnt, 77 ember pedig megsérült”-így áll egy katasztrófavédelmi tisztviselő nyilatkozatában.
Cho Jung-tai miniszterelnök hétfőn a déli Tainan városában látogatott el egy árvíz sújtotta területre, és elmondta: „Ritkán találkozunk ilyen mértékű katasztrófával. A Danas tájfun óta majdnem egy hónapja folyamatos és heves esőzésekkel küzdünk.”
Július 28. óta az ország számos régiójában heves esőzések voltak, mintegy 6000 ember kénytelen volt menedékhelyekre menekülni, az utak megrongálódtak és az irodák bezártak. A Központi Meteorológiai Hivatal (CWA) előrejelzője, Li Ming-siang szerint a rendkívül heves esőzések alacsony nyomású rendszer és erős délnyugati szél miatt alakultak ki.
A CWA szerint a sziget átlagos csapadékmennyisége a múlt hónapban a legmagasabb volt 1939 óta július hónapban. Az állami meteorológusok szerint a következő napokban a csapadék mennyisége csökkenni fog.