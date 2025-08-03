A kamcsatkai Krasheninnikov vulkán éjszakai kitörése, amely 600 év óta az első, összefüggésben állhat azzal a hatalmas földrengéssel, amely a múlt héten rázta meg Oroszország távol-keleti részét – jelentette vasárnap a RIA orosz hírügynökség és tudósok.
„Ez az első kitörése a Krasheninnikov vulkánnak, amelyet 600 év alatt megerősítettek” – idézte a RIA Olga Girina, a kitörés vizsgálatával megbízott csapat vezetőjét.
Girina hozzátette, hogy a Kraszenyinnyikov kitörése összefüggésben lehet a szerdai földrengéssel, amely szökőárriasztást váltott ki egészen Francia Polinéziáig és Chiléig, valamint a Kljucsevszkoj, a Kamcsatkai-félsziget legaktívabb vulkánjának kitörésével.
A Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet Telegram-csatornáján Girina azt írta, hogy a Krasheninnikov utolsó kitörése 1463-ban történt – plusz-mínusz 40 év – és azóta nem regisztráltak kitörést.
Az Orosz Föderáció Kamcsatkai Területi Vészhelyzeti Főigazgatósága közölte, hogy a vulkán hatezer méter (3,7 mérföld) magas hamuoszlopot lövellt ki magából.
A Krasheninnikov vulkán 1856 méter magas.
„A hamufelhője keleti irányba, a Csendes-óceán felé sodródik. Útvonalán nincsenek lakott területek” – közölte az orosz minisztérium a Telegramon.
A vulkán kitörés miatt narancs riasztást adtak ki a légi közlekedésre, ami fokozott veszélyt jelent a repülésre – közölte a minisztérium.