A kamcsatkai Krasheninnikov vulkán éjszakai kitörése, amely 600 év óta az első, összefüggésben állhat azzal a hatalmas földrengéssel, amely a múlt héten rázta meg Oroszország távol-keleti részét – jelentette vasárnap a RIA orosz hírügynökség és tudósok.

„Ez az első kitörése a Krasheninnikov vulkánnak, amelyet 600 év alatt megerősítettek” – idézte a RIA Olga Girina, a kitörés vizsgálatával megbízott csapat vezetőjét.

Girina hozzátette, hogy a Kraszenyinnyikov kitörése összefüggésben lehet a szerdai földrengéssel, amely szökőárriasztást váltott ki egészen Francia Polinéziáig és Chiléig, valamint a Kljucsevszkoj, a Kamcsatkai-félsziget legaktívabb vulkánjának kitörésével.

A Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet Telegram-csatornáján Girina azt írta, hogy a Krasheninnikov utolsó kitörése 1463-ban történt – plusz-mínusz 40 év – és azóta nem regisztráltak kitörést.