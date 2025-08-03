NAGYVILÁG
Kamcsatkai földrengés egy ritka vulkánkitöréssel hozható összefüggésbe
A kamcsatkai földrengést esetleg összefüggésbe hozhatják a Kraszenyinnyikov vulkán kitörésével, amely az utolsó nagy kitörése több mint 600 ezer éve történt, mondják orosz tudósok.
2025. augusztus 3.

A kamcsatkai Krasheninnikov vulkán éjszakai kitörése, amely 600 év óta az első, összefüggésben állhat azzal a hatalmas földrengéssel, amely a múlt héten rázta meg Oroszország távol-keleti részét – jelentette vasárnap a RIA orosz hírügynökség és tudósok.

„Ez az első kitörése a Krasheninnikov vulkánnak, amelyet 600 év alatt megerősítettek” – idézte a RIA Olga Girina, a kitörés vizsgálatával megbízott csapat vezetőjét.

Girina hozzátette, hogy a Kraszenyinnyikov kitörése összefüggésben lehet a szerdai földrengéssel, amely szökőárriasztást váltott ki egészen Francia Polinéziáig és Chiléig, valamint a Kljucsevszkoj, a Kamcsatkai-félsziget legaktívabb vulkánjának kitörésével.

A Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet Telegram-csatornáján Girina azt írta, hogy a Krasheninnikov utolsó kitörése 1463-ban történt – plusz-mínusz 40 év – és azóta nem regisztráltak kitörést.

Az Orosz Föderáció Kamcsatkai Területi Vészhelyzeti Főigazgatósága közölte, hogy a vulkán hatezer méter (3,7 mérföld) magas hamuoszlopot lövellt ki magából.

A Krasheninnikov vulkán 1856 méter magas.

„A hamufelhője keleti irányba, a Csendes-óceán felé sodródik. Útvonalán nincsenek lakott területek” – közölte az orosz minisztérium a Telegramon.

A vulkán kitörés miatt narancs riasztást adtak ki a légi közlekedésre, ami fokozott veszélyt jelent a repülésre – közölte a minisztérium.

