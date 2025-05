Ha úgy gondolja, hogy ismeri Türkiyét, akkor itt az ideje, hogy újragondolja. Felejtse el Antalya tengerpartjait vagy Isztambul nyüzsgését. Engedjék meg, hogy elvigyem Önöket Türkiye egyik különleges városába, Karsba, amely a téli hónapokban egy csodálatos arculattal bír.

Vajon hogyan néz ki ez a hely télen? Egy hóval borított csodavilág, amely Türkiye északkeleti csücskében rejtőzik, csodálatos kultúrával, elképesztő ételekkel, valamint mesébe illő tájakkal rendelkezik.

Hogyan juthatunk el Karsba?

Először is — már az eljutás is kaland. A több opció közül is választhatunk: Ha Isztambulból utazunk, akkor belföldi repülőjárattal is eljuthatunk, viszont az igazi kalandvágyok felszállhatnak a híres Keleti Expresszre, amely 24 órán át zakatol a havas Anatólián keresztül. Ezúttal a repülést választottam; határidők, ugye!

Kars-i útiterv

1. nap: Jég, lovak és libák: Çıldır-tó

Kars télen egészen más élményt nyújt. Kalandunk a befagyott Çıldır-tó hatalmas jégmezőjén kezdődött, ahol a jég olyan vastag volt, hogy akár autóval is át lehetett volna hajtani rajta (bár ezt nem ajánlom — maradjanak a lovas szánoknál, sokkal Instagram-kompatibilisebb).

A helyiek gyönyörű szánkóutakat szerveznek — csilingelő harangokkal, színes szőnyegekkel — ez tényleg varázslatos. Képzelje el Lappföld hangulatát, de a túlárazott forró csoki helyett török teával.

Libavacsora a Kars Kaz Evi étteremben

Aznap este, egy fagyos autóút után Kars városába, ideje volt megkóstolni a régió legkülönlegesebb ételét: a libát. A híres Kars Kaz Evi étteremben lassan sült, aranyszínű libát szolgáltak fel bulgurral, amelyet gazdag, zsíros ízek itattak át. Mennyei volt.

Nem vagyok nagy szárnyasrajongó, így csak távolról figyeltem a lakomát. Egészen addig, amíg a helyi szórakoztatók meg nem érkeztek, és rá nem vettek, hogy táncoljak, majd lefeküdjek, miközben a legérzékenyebb testrészeimhez veszélyesen közel késeket dobáltak.

2. nap: Sajt, sajt és még több sajt

Bogatepe falu: Sajtmennyország

Komolyan gondolom, hogy sokan nem ismerik Türkiye híres sajtjait, pedig azok világszínvonalúak. Kars az ország egyik sajtközpontja. Így másnap reggel ellátogattunk Bogatepe faluba, Türkiye sajt-fővárosába. A havas hegyek között a helyiek generációk óta készítik a híres Kars Gravyerit.

Találkoztunk néhány kézművessel, és végignéztük, hogyan készül a sajt — nyers tej, fa sajtprések, hagyományos oltóanyag. Ha szerencséjük van, megkóstolhatják a „civil peyniri”-t is, a szálas, szárított sajtot, ami szinte olyan, mint a török mozzarella rudak.

Kars Sajt Múzeum

Ezután visszatértünk a városba, hogy megtekinthessük a Karsi Sajt Múzeumot — amely, egy kis érdekesség, a világ legnagyobb sajt múzeuma. Egy 250 éves oszmán erődítményben található.

Vacsora a szíriai étteremben

A 2. napot egy hangulatos szíriai étteremben zártuk, amely egy havas utcában bújik meg. Bárány kebab, lencseleves, végtelen tea. Kars tele van meglepetésekkel (beleértve a szíriai bort is!)

3. nap: Orosz szellemek és természetes termálvíz

Városi séta: orosz építészet

Kars nem hasonlít Türkiye egyéb részeire. A XIX. században 40 évig orosz uralom alatt állt, így a város inkább egy havas balti városra emlékeztet. Gondoljon a rácsos utcákra, a kőből épült kúriákra, széles sugárutakra — mindez sötét vulkanikus kőből.

Ahogy az utcákon sétál, ortodox templomokat, elhagyatott iskolákat, illetve mohával borított szökőkutakat láthat. Mintha egy élő történelemkönyvbe csöppene.

Hotel Cheltikov

A Hotel Cheltikovban is készítettünk néhány felvételt, amely egy felújított orosz kúria, és napjainkban butikhotelként működik — és igen, itt is megszállhat!

Isák Pasa-palota

A későbbiekben felfedeztük az Isák Pasa-palotát Dogubayazıt közelében. Ez körülbelül 2 órás autóút, de teljesmértékben megéri. A palota olyan, mint egy Trónok harca-erőd, amelyet egy magányos, ködös hegyoldalra építettek.

Hazafelé megálltunk néhány természetes termálvíznél. Nincs is jobb, mint forró vízben ázni, miközben körülöttünk esik a hó.

4. nap: Ani szellemvárosa

Ani romjainak felfedezése

Végül, de nem utolsósorban, a 4. napot az Ani romoknál töltöttük, az úgynevezett „1001 templom városában.” Ez egy elhagyott középkori város közvetlenül az örmény határ mentén.

Képzelje el az omladozó katedrálisokat, régi városfalakat, ősi mecseteket — mindezt sziklákon, egy kanyargó folyó felett. Szó szerint semmi nincs a közelben. Nincsenek ajándékboltok, nincsenek tömegek, csak mi és a szél, amely az ősi kövek között süvít.

Tipp: Vigyen jó bakancsot. Télen néhány terület nagyon sáros lehet.

Végső gondolatok Karsról

Ha igazi török kalandra vágyik, Kars lenyűgöző. Nyers, autentikus és teljesen kívül esik a tömegturizmus radarján. Ráadásul hol máshol lovagolhatnál egy befagyott tavon, falatozhatnál sajtot egy havas faluban, és barangolhatnál egy elhagyott városban — mindezt négy nap alatt?

Gyakran ismételt kérdések Kars látogatásáról

Biztonságos Kars meglátogatása?

Igen! Nagyon biztonságos, rendkívül vendégszerető, és a helyiek örömmel fogadják a külföldieket.

Mikor a legjobb ellátogatni Karsba?

Tél (december–március) a havas varázslatért, vagy kora ősz (szeptember–október) a hűvösebb időjárásért és kevesebb sárért. Figyelem, télen nagyon hideg van!

Szükség van idegenvezetőre az Ani romokhoz?

Nem feltétlenül, de egy idegenvezetővel sokkal gazdagabb élményben részesülhet — rengeteg rétegzett történelem van, amit könnyű lenne kihagyni, ha egyedül barangolsz.

Török nyelvtudás nélkül el tudunk-e boldogulni?

Természetesen! Az angol nem elterjedt, de az emberek türelmesek és barátságosak. Ráadásul a Google Fordító megmenti a napot.

Íme, Kars. Vad. Hideg. Finom. tele történetekkel. Ha saját utazást tervez, csak öltözzön melegen, és készüljön fel egy kalandra, amelyet soha sem fog elfelejteni.