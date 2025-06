Az Egyesült Királyság, Ausztrália, Kanada, Új-Zéland és Norvégia szankciókat jelentett be két izraeli miniszter ellen, akik „ismételten erőszakra buzdítottak a palesztin közösségek ellen” – közölte a brit kormány.

Izrael pénzügyminisztere, Bezalel Smotrich, valamint nemzetbiztonsági minisztere, Itamar Ben Gvir utazási tilalom és vagyonbefagyasztás alá kerülnek – áll a brit külügyminisztérium keddi közleményében.

Korábban a The Times arról számolt be, hogy a szankciókat a gázai háborúval kapcsolatos magatartásuk miatt vezetik be.

A döntésre reagálva Izrael külügyminisztere, Gideon Saar, „felháborítónak” nevezte azt. Saar továbbá elmondta az újságíróknak, hogy a kormány a jövő hét elején különleges ülést tart annak érdekében, hogy megvitassák, hogyan reagáljanak az „elfogadhatatlan döntésre.”

Nagy-Britannia, más európai országokhoz hasonlóan, fokozza a nyomást az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu kormánya ellen a Gázába irányuló segélyek blokádjának megszüntetése érdekében, ahol a nemzetközi szakértők szerint éhínség fenyeget.

London a múlt hónapban felfüggesztette a szabadkereskedelmi tárgyalásokat Izraellel, mivel az „hallatlan politikát” folytatott a megszállt Ciszjordániában és Gázában. Emellett behívatta Izrael nagykövetét, illetve további szankciókat jelentett be a megszállt Ciszjordánia telepesei ellen.

A brit külügyminiszter, David Lammy Izrael legutóbbi offenzíváját „a konfliktus sötét új szakaszának” nevezte, korábban elítélte Smotrich azon kijelentéseit, amelyek Gáza megtisztításáról, elpusztításáról és lakóinak harmadik országokba történő kitelepítéséről szóltak.