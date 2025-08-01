A Cnergyico, Pakisztán legnagyobb finomítója októberben egymillió hordó olajat importál a Vitoltól – közölte Usama Quresi, a vállalat alelnöke pénteken a Reuters hírügynökséggel. Ez az első alkalom, hogy az ország amerikai nyersolajat vásárol egy jelentős kereskedelmi megállapodás keretében.
A West Texas Intermediate könnyű nyersolaj szállítmányát ebben a hónapban Houstonból indítják, és várhatóan október második felében érkezik meg Karacsiba – mondta Quresi. „Ez egy kísérlet a Vitollal kötött keretmegállapodás alapján. Ha kereskedelmi szempontból megfelelő és elérhető, akkor havonta legalább egy szállítmányt importálhatunk” – tette hozzá, megjegyezve, hogy a szállítmány nem továbbértékesítésre szánt.
A megállapodást több hónapos tárgyalások előzték meg, amelyek áprilisban indultak, miután Donald Trump amerikai elnök 29 százalékos vámot helyezett kilátásba a Pakisztánból származó importtermékekre.
Qureshi elmondta, hogy a pakisztáni pénzügy- és olajügyi minisztérium az áprilisi vámbejelentés után ösztönözte a helyi finomítókat, hogy vizsgálják meg az amerikai nyersolaj importját, és hozzátette, hogy a Vitol nem reagált azonnal a munkaidőn kívül benyújtott kommentárkérésre.
Csütörtökön Pakisztán üdvözölte az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodást, és közölte, hogy ez a megállapodás növelni fogja a befektetéseket. A Fehér Ház csütörtökön bejelentette, hogy az Egyesült Államok 19 százalékos vámot vet ki a Pakisztánból származó importtermékekre.
Pakisztán, amely Kína kulcsfontosságú szövetségese, Trump vámtarifa-fenyegetése után kezdte javítani kapcsolatait az Egyesült Államokkal. Pakisztán köszönetet mondott az Egyesült Államoknak diplomáciai beavatkozásáért, amiért szerepet játszott a szomszédos Indiával fennálló feszültségek megszüntetésében, és Trumpot Nobel-békedíjra jelölte.
‘Hatalmas olajtartalékok’
A kőolaj Pakisztán legnagyobb importcikke, és a 2025. június 30-án lejárt pénzügyi évben a szállítmányok értéke 11,3 milliárd dollár volt. Ez az ország teljes importszámlájának csaknem egyötödét teszi ki.
Az importmegállapodás segíteni fog Pakisztánnak diverzifikálni nyersolaj-beszerzéseit, és csökkenteni a közel-keleti beszállítóktól való függőségét, amelyek az ország olajimportjának szinte teljes egészét biztosítják.
„A bruttó finomítási árrés megegyezik a Perzsa-öbölbeli fajtákéval, és nincs szükség keverésre vagy finomítási beállításra” – mondta Qureshi.
A Cnergyico napi 156 000 hordó nyersolajat képes feldolgozni, és az ország egyetlen egypontról történő kikötői terminálját üzemelteti Karacsi közelében, amely lehetővé teszi nagy tartályhajók kezelését, Pakisztán más finomítóitól eltérően.
A vállalat egy második tengeri terminál építését tervezi , hogy nagyobb vagy gyakoribb szállítmányokat fogadhasson, valamint finomítójának fejlesztését a következő öt-hat évben – mondta Quresi.
A finomító azzal indokolta a döntését, hogy az olajtermékek iránti kereslet növekedett, amely eddig az alacsony helyi kereslet miatt átlagosan 30-35 százalékos kihasználtsággal működött.
„Amikor a helyi termelés meghaladja az importált üzemanyagok mennyiségét, a kihasználtság emelkedésére számítunk” – mondta Quresi.
Trump szerdán kijelentette, hogy az Egyesült Államok segíteni fog Pakisztánnak „hatalmas olajkészleteinek” kiaknázásában, de további részleteket nem közölt.