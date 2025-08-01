A Cnergyico, Pakisztán legnagyobb finomítója októberben egymillió hordó olajat importál a Vitoltól – közölte Usama Quresi, a vállalat alelnöke pénteken a Reuters hírügynökséggel. Ez az első alkalom, hogy az ország amerikai nyersolajat vásárol egy jelentős kereskedelmi megállapodás keretében.

A West Texas Intermediate könnyű nyersolaj szállítmányát ebben a hónapban Houstonból indítják, és várhatóan október második felében érkezik meg Karacsiba – mondta Quresi. „Ez egy kísérlet a Vitollal kötött keretmegállapodás alapján. Ha kereskedelmi szempontból megfelelő és elérhető, akkor havonta legalább egy szállítmányt importálhatunk” – tette hozzá, megjegyezve, hogy a szállítmány nem továbbértékesítésre szánt.

A megállapodást több hónapos tárgyalások előzték meg, amelyek áprilisban indultak, miután Donald Trump amerikai elnök 29 százalékos vámot helyezett kilátásba a Pakisztánból származó importtermékekre.

Qureshi elmondta, hogy a pakisztáni pénzügy- és olajügyi minisztérium az áprilisi vámbejelentés után ösztönözte a helyi finomítókat, hogy vizsgálják meg az amerikai nyersolaj importját, és hozzátette, hogy a Vitol nem reagált azonnal a munkaidőn kívül benyújtott kommentárkérésre.

Csütörtökön Pakisztán üdvözölte az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodást, és közölte, hogy ez a megállapodás növelni fogja a befektetéseket. A Fehér Ház csütörtökön bejelentette, hogy az Egyesült Államok 19 százalékos vámot vet ki a Pakisztánból származó importtermékekre.

Pakisztán, amely Kína kulcsfontosságú szövetségese, Trump vámtarifa-fenyegetése után kezdte javítani kapcsolatait az Egyesült Államokkal. Pakisztán köszönetet mondott az Egyesült Államoknak diplomáciai beavatkozásáért, amiért szerepet játszott a szomszédos Indiával fennálló feszültségek megszüntetésében, és Trumpot Nobel-békedíjra jelölte.

‘Hatalmas olajtartalékok’

A kőolaj Pakisztán legnagyobb importcikke, és a 2025. június 30-án lejárt pénzügyi évben a szállítmányok értéke 11,3 milliárd dollár volt. Ez az ország teljes importszámlájának csaknem egyötödét teszi ki.