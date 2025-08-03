Türkiye bővítette védett tengeri területét, válaszul arra, hogy Görögország két új tengeri parkot nyilvánított a a Jón- és az Égei-tenger térségében.
Ankara hivatalosan is bejelentette, hogy két nagyszabású tengeri természetvédelmi parkot hoz létre: az egyik a Gökçeada partjainál található az Északi-Égei-tengeren, a másik pedig Finike partjainál a Földközi-tengeren.
Ezeket a területeket integrálták a Török Nemzeti Tengeri Területrendezési Térképbe, amelyet az UNESCO alá tartozó Kormányközi Oceanográfiai Bizottság (IOC) nyilvántartásában szerepel.
A török tisztviselők szerint az újonnan kijelölt területek a tengeri környezet védelmét szolgálják, miközben lehetővé teszik az olyan gazdasági tevékenységek folytatását, például a halászat és a turizmus.
Ezeket a bejelentéseket a Török Külügyminisztérium koordinálta az érintett intézményekkel való együttműködés alapján, valamint az Ankara Egyetem Tengerjogi Nemzeti Kutatóközpontjának közreműködésével.
Ezen túlmenően a Külügyminisztérium felügyelete alatt létrehozták a tengeri területrendezési koordinációs testületet, amely a tengeri tevékenységek környezeti hatásait fogja értékelni, és javítja a kormányzati szervek közötti koordinációt a Külügyminisztérium felügyelete alatt.
Türkiye korábban kifogásolta, hogy Görögország két új tengeri parkot nyilvánított a Jón-tengeren és az Égei-tengeren, arra figyelmeztetve, hogy ez a lépés sértheti jogait az Égei-tenger vitatott területein.
Bár a tengeri parkok általában a tengeri ökoszisztémák védelmére szolgálnak, Ankara azt jelezte, hogy ez a döntés hatással lehet az Égei-tenger egyes földrajzi képződményeinek, különösen a nemzetközi szerződések szerint a görög fennhatóság alá nem tartozó szigetecskék és sziklák szuverenitására.
A török külügyminisztérium 2025. július 21-én kelt nyilatkozatában bejelentette, hogy az ilyen egyoldalú lépések célja, hogy kész tényeket teremtsenek a térségben. A minisztérium korábban egy 2024. április 9-én kelt nyilatkozatában hasonló aggodalmaknak adott hangot.
Ankara azzal érvel, hogy az ilyen lépések nem bírnak jogilag kötelező érvénnyel, és nem befolyásolják Türkiye törvényes jogait és érdekeit az Égei-tenger térségében.
Ankara arra is rámutatott, hogy intézkedései összhangban vannak a nemzetközi tengerjoggal, és regionális együttműködésre szólított fel a félig zárt tengerek, például az Égei-tenger kezelésében.
Türkiye arra is felszólította Görögországot, hogy a baráti kapcsolatokról és jószomszédságról szóló athéni nyilatkozat keretében járjon el, amelyet Recep Tayyip Erdoğan török köztársasági elnök és Kyriakos Mitsotakis görög miniszterelnök 2023. december 7-én írt alá.