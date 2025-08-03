Türkiye bővítette védett tengeri területét, válaszul arra, hogy Görögország két új tengeri parkot nyilvánított a a Jón- és az Égei-tenger térségében.

Ankara hivatalosan is bejelentette, hogy két nagyszabású tengeri természetvédelmi parkot hoz létre: az egyik a Gökçeada partjainál található az Északi-Égei-tengeren, a másik pedig Finike partjainál a Földközi-tengeren.

Ezeket a területeket integrálták a Török Nemzeti Tengeri Területrendezési Térképbe, amelyet az UNESCO alá tartozó Kormányközi Oceanográfiai Bizottság (IOC) nyilvántartásában szerepel.

A török tisztviselők szerint az újonnan kijelölt területek a tengeri környezet védelmét szolgálják, miközben lehetővé teszik az olyan gazdasági tevékenységek folytatását, például a halászat és a turizmus.

Ezeket a bejelentéseket a Török Külügyminisztérium koordinálta az érintett intézményekkel való együttműködés alapján, valamint az Ankara Egyetem Tengerjogi Nemzeti Kutatóközpontjának közreműködésével.

Ezen túlmenően a Külügyminisztérium felügyelete alatt létrehozták a tengeri területrendezési koordinációs testületet, amely a tengeri tevékenységek környezeti hatásait fogja értékelni, és javítja a kormányzati szervek közötti koordinációt a Külügyminisztérium felügyelete alatt.