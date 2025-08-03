TÜRKİYE
2 perc olvasás
Türkiye kiterjeszti védett tengeri övezetét, válaszul a görög tengeri parkokra
Miután Görögország két tengeri parkot hirdetett a Jón- és az Égei-tengeren, Türkiye megerősítette álláspontját a tengeri övezetekben történő egyoldalú intézkedésekkel kapcsolatban.
Türkiye kiterjeszti védett tengeri övezetét, válaszul a görög tengeri parkokra
Türkiye kiterjeszti védett tengeri övezetét, válaszul a görög tengeri parkokra / Reuters
2025. augusztus 3.

Türkiye bővítette védett tengeri területét, válaszul arra, hogy Görögország két új tengeri parkot nyilvánított a a Jón- és az Égei-tenger térségében.

Ankara hivatalosan is bejelentette, hogy két nagyszabású tengeri természetvédelmi parkot hoz létre: az egyik a Gökçeada partjainál található az Északi-Égei-tengeren, a másik pedig Finike partjainál a Földközi-tengeren.

Ezeket a területeket integrálták a Török Nemzeti Tengeri Területrendezési Térképbe, amelyet az UNESCO alá tartozó Kormányközi Oceanográfiai Bizottság (IOC) nyilvántartásában szerepel.

A török tisztviselők szerint az újonnan kijelölt területek a tengeri környezet védelmét szolgálják, miközben lehetővé teszik az olyan gazdasági tevékenységek folytatását, például a halászat és a turizmus.

Ezeket a bejelentéseket a Török Külügyminisztérium koordinálta az érintett intézményekkel való együttműködés alapján, valamint az Ankara Egyetem Tengerjogi Nemzeti Kutatóközpontjának közreműködésével.

Ezen túlmenően a Külügyminisztérium felügyelete alatt létrehozták a tengeri területrendezési koordinációs testületet, amely a tengeri tevékenységek környezeti hatásait fogja értékelni, és javítja a kormányzati szervek közötti koordinációt a Külügyminisztérium felügyelete alatt.

recommended

Türkiye korábban kifogásolta, hogy Görögország két új tengeri parkot nyilvánított a Jón-tengeren és az Égei-tengeren, arra figyelmeztetve, hogy ez a lépés sértheti jogait az Égei-tenger vitatott területein.

Bár a tengeri parkok általában a tengeri ökoszisztémák védelmére szolgálnak, Ankara azt jelezte, hogy ez a döntés hatással lehet az Égei-tenger egyes földrajzi képződményeinek, különösen a nemzetközi szerződések szerint a görög fennhatóság alá nem tartozó szigetecskék és sziklák szuverenitására.

A török külügyminisztérium 2025. július 21-én kelt nyilatkozatában bejelentette, hogy az ilyen egyoldalú lépések célja, hogy kész tényeket teremtsenek a térségben. A minisztérium korábban egy 2024. április 9-én kelt nyilatkozatában hasonló aggodalmaknak adott hangot.

Ankara azzal érvel, hogy az ilyen lépések nem bírnak jogilag kötelező érvénnyel, és nem befolyásolják Türkiye törvényes jogait és érdekeit az Égei-tenger térségében.

Ankara arra is rámutatott, hogy intézkedései összhangban vannak a nemzetközi tengerjoggal, és regionális együttműködésre szólított fel a félig zárt tengerek, például az Égei-tenger kezelésében.

Türkiye arra is felszólította Görögországot, hogy a baráti kapcsolatokról és jószomszédságról szóló athéni nyilatkozat keretében járjon el, amelyet Recep Tayyip Erdoğan török köztársasági elnök és Kyriakos Mitsotakis görög miniszterelnök 2023. december 7-én írt alá.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us